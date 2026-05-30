ريال مدريد في الصدارة برقم تاريخي.. ما أغلى 10 أندية في العالم؟



واصل ريال مدريد تربعه على عرش الأندية الأعلى قيمة مالية في عالم كرة القدم، بتصدره التصنيف نصف السنوي بقيمة بلغت 9.5 مليارات دولار، ليصبح أول نادٍ في التاريخ يقترب من حاجز 10 مليارات دولار، وفق تقديرات مجلة «فوربس» الأمريكية، المتخصصة في الاقتصاد والأعمال.



وجاء غريمه التقليدي، برشلونة، في المركز الثاني، بقيمة 7.5 مليارات دولار، متفوقاً على مانشستر يونايتد، الذي حل ثالثاً بقيمة 7.2 مليارات دولار، بينما احتل ليفربول المركز الرابع بقيمة 6.2 مليارات دولار، متقدماً على نادي باريس سان جيرمان، صاحب المركز الخامس بقيمة 5.8 مليارات دولار.



وحل بايرن ميونيخ في المركز السادس بقيمة 5.7 مليارات دولار، يليه مانشستر سيتي في المركز السابع بقيمة 5.5 مليارات دولار، ثم آرسنال في المركز الثامن بقيمة 5.4 مليارات دولار، بينما جاء تشيلسي تاسعاً بقيمة 4.2 مليارات دولار، واختتم توتنهام قائمة العشرة الأوائل بقيمة بلغت 3 مليارات دولار.



وشهدت المراكز العشرة الأولى حضوراً قوياً لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بستة أندية، هي مانشستر يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي، أرسنال، إضافة إلى تشيلسي وتوتنهام، ما يعكس استمرار القوة التجارية الهائلة للدوري الإنجليزي على مستوى العالم.



وأشارت «فوربس» إلى تنامي الحضور الاقتصادي لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن ضمت قائمة أغنى 30 نادياً في العالم، سبعة أندية من الدوري الأمريكي لكرة القدم، في مؤشر واضح على النمو المتسارع للاستثمارات والعوائد التجارية في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.



ويعتمد تصنيف «فوربس» على مجموعة من المعايير المالية، تشمل الإيرادات والأصول وقيمة العلامة التجارية والاتفاقيات التجارية والديون، دون أن يرتبط التصنيف بالنتائج أو الحصول على الألقاب، حيث يعتمد على أرقام مالية فقط.