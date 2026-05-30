جماهير الدوري الإنجليزي تتمسك بـ «الفار»



رغم سيل الانتقادات التي طالت تقنية الفيديو «فار» خلال السنوات الماضية، كشفت نتائج استطلاع حديث، أجرته مؤسسة «يوغوف»، عن مفاجأة لافتة، بعدما أظهرت أن غالبية جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز لا ترغب في إلغاء التقنية، بل تفضل استمرارها، مع إدخال تحسينات على آلية عملها.



ومنذ اعتماد «فار» في الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، تحولت التقنية إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في كرة القدم الإنجليزية، وسط انقسام حاد بين المؤيدين والمعارضين، خاصة بعد سلسلة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، التي أثرت في نتائج مباريات عديدة.



وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 434 من المتابعين المنتظمين لمباريات الدوري الإنجليزي، أن 68 % يفضلون الإبقاء على التقنية، مع تطويرها وتحسين أدائها، فيما أبدى 12 % رضاهم عن استمرارها بصيغتها الحالية، بينما طالب 18 % فقط بإلغائها بالكامل، في إشارة واضحة إلى أن الأصوات المطالبة بإبعاد التقنية عن الملاعب لا تمثل الأغلبية.



ولكن الدعم الجماهيري لاستمرار تقنية الفيديو، لا يعني الرضا عن أدائها الحالي، إذ أكد 59 % من المشاركين أن التقنية لا تزال تعمل بصورة غير مرضية، وهي النسبة نفسها تقريباً التي سجلتها استطلاعات سابقة قبل عامين، ما يعكس استمرار حالة عدم الثقة في بعض جوانب التطبيق.



كما أقر 72 % من المشجعين بأن تقنية الفيديو أثرت سلباً في متعة مشاهدة المباريات، بسبب فترات التوقف الطويلة، والانتظار المتكرر لحسم القرارات، الأمر الذي جعل كثيرين يشعرون بأن إيقاع اللعبة فقد جزءاً من عفويته وحماسه.



ورغم ذلك، ما زالت الجماهير ترى أهمية كبيرة للتقنية في القرارات الحاسمة، خاصة في حالات التسلل واحتساب ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء وتجاوز الكرة لخط المرمى، باعتبارها أدوات تسهم في تعزيز العدالة، وتقليل الأخطاء البشرية.



وفي المقابل، تبقى قرارات ركلات الجزاء والطرد المباشر، أكثر الجوانب إثارة للجدل، حيث اعتبر نحو 60 % من المشاركين أن التقنية لم تحقق النجاح المطلوب في هذه الحالات، بينما رأى أكثر من نصف المستطلعين، أن أداء «فار» في مراجعة مخالفات البطاقات الحمراء لا يزال بعيداً عن المستوى المأمول.



وتأتي هذه النتائج لتمنح الدوري الإنجليزي ورابطة الحكام رسالة واضحة، بأن الجماهير لا تريد التخلي عن التكنولوجيا، لكنها تطالب بإعادة صياغة طريقة استخدامها، بما يحقق التوازن بين العدالة التحكيمية، والحفاظ على متعة كرة القدم وإيقاعها الطبيعي.