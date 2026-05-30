الشرطة البريطانية توقف رحيم ستيرلينغ



ألقت الشرطة البريطانية القبض على نجم منتخب إنجلترا السابق، رحيم ستيرلينغ، للاشتباه في قيادته مركبته تحت تأثير مادة محظورة ، وذلك عقب حادث سير تعرض له بسيارته من طراز «لامبورغيني»، على الطريق السريع جنوبي إنجلترا.



ووفقاً لبيان صادر عن شرطة هامبشاير، وقع الحادث صباح الخميس الماضي، عندما اصطدمت السيارة بالحواجز الجانبية للطريق، بالقرب من تقاطع مينلي، من دون تسجيل أي إصابات، أو تورط مركبات أخرى في الحادث.



وأكدت الشرطة أن السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عاماً من مقاطعة بيركشاير، وتم توقيفه للاشتباه في قيادته تحت تأثير مادة محظورة ، والقيادة المتهورة، وحيازة مادة مصنفة ضمن المواد المحظورة من الفئة سي، إضافة إلى الامتناع عن تقديم عينة للفحص، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة، إلى حين استكمال التحقيقات.



وتأتي الواقعة في وقت يمر فيه ستيرلينغ بمرحلة صعبة على الصعيدين الرياضي والشخصي، بعدما شهدت مسيرته تراجعاً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، ونقل مصدر مقرب من اللاعب، أن الضغوط النفسية التي تعرض لها كانت كبيرة، مشيراً إلى أنه واجه انتقادات مستمرة وسخرية متزايدة، بسبب تراجع مستواه.



وأضاف المصدر أن ستيرلينغ انتقل إلى هولندا بحثاً عن بداية جديدة، واستعادة شغفه بكرة القدم، إلا أن الظروف الصعبة استمرت في ملاحقته، معتبراً أن الحادث الأخير يعكس حجم التحديات التي واجهها خلال العامين الماضيين.



وكان ستيرلينغ قد انتقل إلى تشيلسي في صيف 2022، قادماً من مانشستر سيتي، بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع «السيتيزنز»، شهدت تتويجه بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدة بطولات محلية أخرى.



ولكن اللاعب عانى من تراجع مستواه في تشيلسي، قبل أن يقضي فترة إعارة غير ناجحة مع آرسنال خلال موسم 2024-2025، ثم أنهى ارتباطه بتشيلسي، لينضم إلى فينورد الهولندي في فبراير الماضي، حيث خاض 8 مباريات دون تسجيل أي أهداف، قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم.



وعلى الصعيد الدولي، خاض ستيرلينغ 82 مباراة بقميص منتخب إنجلترا، وكانت آخر مشاركاته الدولية في خسارة «الأسود الثلاثة» أمام فرنسا بنتيجة 1-2 في ربع نهائي كأس العالم 2022.