مكافأة مليونية تنتظر نجوم باريس سان جيرمان في حال التتويج الأوروبي

ينتظر لاعبو نادي باريس سان جيرمان مكافأةً مالية ضخمة في حال تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا، إذ سيحصل كل لاعب شارك ولو لدقيقة واحدة خلال المشوار الأوروبي هذا الموسم على مكافأة تبلغ مليون يورو، إذا نجح الفريق في حسم النهائي المرتقب أمام أرسنال الليلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن قيمة هذه المكافآت جرى الاتفاق عليها منذ بداية الموسم، بعد مفاوضات بين إدارة النادي وأربعة من أبرز قادة غرفة الملابس، هم: ماركينيوس، وأشرف حكيمي، وعثمان ديمبيلي، وفيتينيا.

ويخوض باريس سان جيرمان مواجهة حاسمة في بودابست بطموح إضافة لقب جديد إلى خزائنه، بعد أن عزز في السنوات الأخيرة ثقافةً قائمة على ربط المكافآت الكبرى بالتتويج بالألقاب، لا بمجرد بلوغ المراحل المتقدمة من البطولات.

ووفق النظام المعتمد داخل النادي الباريسي، فإن جميع اللاعبين يُعاملون على قدم المساواة، بغض النظر عن عدد المباريات التي خاضوها أو حجم أدوارهم خلال الموسم، ما يعني أن لاعبين شاركوا لفترات محدودة سيحصلون على المكافأة ذاتها التي سينالها نجوم الصف الأول.

ويعكس هذا التوجه رغبة إدارة باريس سان جيرمان في ترسيخ روح الجماعة داخل الفريق، وتحفيز جميع عناصر التشكيلة على المساهمة في تحقيق الأهداف الكبرى.

ويأمل المدرب لويس إنريكي أن يشكل هذا الحافز الإضافي دافعاً جديداً للاعبيه من أجل كتابة فصل جديد في تاريخ النادي، عبر اعتلاء منصة التتويج الأوروبية في واحدة من أهم الليالي في مسيرة الفريق القارية.