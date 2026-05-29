أتلتيكو يرد على برشلونة بعرض ساخر للتعاقد مع لامين يامال



في سلسلة من التغريدات الساخرة التي نُشرت الجمعة، ردّ أتلتيكو مدريد على الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافياً تلقيه أي عرض من نادي برشلونة بشأن مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز.



وأوضح «روخيبلانكوس» أنه يواجه «الكثير من المعلومات المضللة»، وذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن عرض أولي رسمي من النادي الكاتالوني بقيمة 100 مليون يورو للتعاقد مع بطل العالم 2022.



وقال أتلتيكو في تغريدة ساخرة استخدم فيها أسلوب الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو المعروف بتغطية سوق الانتقالات: «هنا نعلن! لقد أرسلنا فاكساً إلى نادي برشلونة بعرضنا للتعاقد مع لامين يامال: أربع تذاكر لحفل غداء، واشتراك سنوي في صحيفة أي بي سي (وسيلة إعلام انتقدها بشدة رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز)، وكيس من بذور دوّار الشمس».



ثم نشر النادي تغريدتين إضافيتين بالأسلوب الساخر نفسه، مرفقتين بصور للنجمين بيدري والبرازيلي رافينيا.



وبحسب الصحافة الإسبانية، تهدف هذه الخطوة إلى تأكيد الموقف الرسمي لأتلتيكو، الذي يعتبر ألفاريس لاعباً «غير قابل للبيع» في الوقت الحالي، رغم استمرار الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة منذ أشهر عدة .



وكان المهاجم الأرجنتيني الدولي قد انضم إلى أتلتيكو عام 2024 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل نحو 90 مليون يورو، في حين تشير بعض التقارير إلى أنه يحلم باللعب لبرشلونة للسير على خطى مواطنه وأسطورة النادي ليونيل ميسي، الذي سيخوض معه الشهر المقبل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم.