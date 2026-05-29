ديمبلي يؤكد جاهزيته لنهائي الأبطال



قال عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إنه «جاهز بنسبة مئة بالمئة ومتحمس للغاية» لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال السبت، بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق (السمانة).



وكانت هناك مخاوف لدى باريس سان جيرمان بسبب إصابة اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، وذلك بعد استبداله في الشوط الأول من المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الفرنسي، التي خسرها أمام باريس إف سي يوم 17 مايو.



ولكن عاد ديمبلي للتدريبات هذا الأسبوع، ويبدو أنه يعتزم أن يوجد في التشكيل الأساسي لحامل اللقب في المباراة النهائية لدوري الأبطال.



وقال ديمبلي الجمعة: «لم أكن خائفاً من الغياب عن المباراة النهائية. توقفت بمجرد أن شعرت بالقلق على باريس».



ويتوقع أن يقدم لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، تحديثاً عن جاهزية المدافع أشرف حكيمي في وقت لاحق.



ولم يلعب حكيمي، الظهير الأيمن، منذ تعرضه لإصابة في الفخذ أمام بايرن ميونخ في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت يوم 28 أبريل.



ومع ذلك تواجد حكيمي في قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس العالم، كما تم مشاهدته في التدريبات هذا الأسبوع.



وقال ديمبلي إن الموسم «كان معقداً للغاية بالنسبة للجميع في باريس سان جيرمان» بعد بلوغ نهائي كأس العالم للأندية الصيف الماضي، ما قلص فترة الراحة الصيفية للفريق.