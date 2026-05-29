سان جيرمان وأرسنال.. عندما تتحدث الأرقام



يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تمديد سلسلته المميزة في الأدوار الإقصائية أمام الأندية الإنجليزية وتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، في حين يتطلع أرسنال إلى أرقام مميزة أيضاً عندما يلتقيان السبت في النهائي.



التقى سان جيرمان وأرسنال سبع مرات في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فحقق كل منهما انتصارين مقابل ثلاثة تعادلات، وفق الإحصاءات التي نشرها موقع الاتحاد القاري للعبة (ويفا).

وكانت المواجهة الأخيرة بينهما الموسم الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل سان جيرمان بحسمه النتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.



وسجل عثمان ديمبيليه هدف الفوز 1-0 ذهابا خارج الديار، قبل أن ينتصر فريقه مجددا إيابا 2-1، بفضل الإسباني فابيان رويس والمغربي أشرف حكيمي، فيما كان هدف الفريق اللندني من نصيب بوكايو ساكا.



أما المواجهة الإقصائية الوحيدة الأخرى بينهما، فكانت في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1993-1994، حين تأهل أرسنال بعد تعادل 1-1 في باريس وفوزه 1-0 على أرضه.

وبات سان جيرمان أول نادٍ فرنسي يبلغ نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة/دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والأول الذي يظهر في نهائيين متتاليين.



في الموسم الماضي، أصبح ثاني فريق فرنسي يحرز اللقب بعد مرسيليا عام 1993، ثم أصبح هذا الموسم أول حامل للقب يبلغ النهائي منذ ريال مدريد الإسباني في عامي 2017 و2018 حين توج باللقب للمرة الثالثة توالياً.



فاز بطل الدوري الفرنسي في نهائي واحد وخسر واحداً من أصل نهائيين سابقين في دوري الأبطال. في 2020، خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1 ثم توج باللقب العام الماضي باكتساحه إنتر الإيطالي 5-0، محققاً أكبر فارق في النتيجة خلال نهائي المسابقة بصيغتيها السابقة والحالية.



فاز بخمس مواجهات إقصائية متتالية في دوري الأبطال أمام أندية إنجليزية. ففي الموسم الماضي أقصى ليفربول وأستون فيلا وأرسنال في ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي توالياً، في حين تغلب هذا الموسم على تشيلسي وليفربول في ثمن النهائي وربع النهائي.



وخسر بطل فرنسا مباراة واحدة فقط من آخر 12 مواجهة له في المسابقات الأوروبية أمام فرق إنجليزية (فاز في 9 وتعادل مرتين). كما خسر مباراتين فقط من آخر 17 مباراة خاضها في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا (فاز 13، تعادل في 2).



يتصدر ترتيب الفرق الأكثر تهديفاً في المسابقة هذا الموسم برصيد 44 هدفاً، بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من دور المجموعات حتى النهائي، والمسجل باسم برشلونة الإسباني (45 هدفاً في 1999-2000).



لم يسبق له التعادل سلباً في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، في سلسلة امتدت لـ64 مباراة. بلغ مدربه الإسباني لويس إنريكي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، بعدما قاد برشلونة إلى اللقب عام 2015 وسان جيرمان الموسم الماضي.



ولم يفز بأكثر من لقبين سوى أربعة مدربين: الإيطالي كارلو أنشيلوتي (5 ألقاب)، والإنجليزي بوب بايزلي والفرنسي زين الدين زيدان والإسباني بيب غوارديولا (3 لكل منهم).



وقد يصبح إنريكي أول مدرب إسباني يحرز لقبين متتاليين في المسابقة بصيغتيها منذ خوسيه فيالونغا مع ريال مدريد عامي 1956 و1957.



وعادل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الرقم القياسي للنادي المسجل باسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 10 أهداف هذا الموسم.



ويتصدر المهاجم الجورجي ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الأدوار الإقصائية هذا الموسم بعشر مساهمات (سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة).



وبلغ أرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولى قبل 20 عاماً حين خسر أمام برشلونة 1-2 عام 2006 في باريس.



وأصبح «المدفعجية» خامس نادٍ إنجليزي يبلغ النهائي خلال المواسم الثمانية الأخيرة، بعد ليفربول (مرتان)، وتوتنهام، ومانشستر سيتي (مرتان)، وتشيلسي.



ويسعى فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا إلى أن يصبح سابع نادٍ إنجليزي يتوج بالكأس بعد أستون فيلا وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ونوتنغهام فوريست، علماً أنه لا توجد دولة أخرى قدمت أكثر من ثلاثة أبطال مختلفين.



وقد يصبح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الفريق الـ25 المختلف الذي يحرز اللقب، بعد موسم واحد على دخول سان جيرمان نادي الأبطال.



وقد يصبح أرسنال رابع نادٍ إنجليزي يحقق ثنائية الدوري المحلي ودوري الأبطال بعد ليفربول (1977 و1984)، ومانشستر يونايتد (1999 و2008)، ومانشستر سيتي (2023).



وأرسنال الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في المسابقة هذا الموسم (فاز في 11، تعادل في 3)، في أطول سلسلة بلا هزيمة في تاريخ مشاركاته في المسابقة.



كما أصبح أول فريق لا يخسر في أول 14 مباراة له ضمن نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا. ويملك أرسنال تسع مباريات بشباك نظيفة هذا الموسم، بفارق مباراة واحدة عن الرقم القياسي لنسخة واحدة (في حقبة دوري الأبطال من دور المجموعات إلى النهائي)، والمسجل باسمه أيضاً في 2005-2006 وريال مدريد في 2015-2016.



أصبح أرتيتا رابع مدرب إسباني يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق غير إسباني، بعد رافا بينيتيس (ليفربول)، وبيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، ولويس إنريكي (سان جيرمان).



ويُعد هذا النهائي أول مواجهة في بطولة أوروبية كبرى للأندية بين فريقين من فرنسا وإنجلترا. كما سيكون رابع نهائي في تاريخ المسابقة يجمع ناديين من عاصمتين مختلفتين، بعد بنفيكا وريال مدريد عام 1962، وريال مدريد وبارتيزان بلغراد عام 1966، وأياكس وباناثينايكوس عام 1971. وهذا أول نهائي يكون فيه المدربان من الجنسية نفسها مع فريقين من غير جنسيتهما.



استضاف ملعب بوشكاش أرينا نهائي يوروبا ليغ عام 2023، حيث فاز إشبيلية الإسباني على روما الإيطالي بركلات الترجيح، كما احتضن الكأس السوبر الأوروبية 2020 حين تغلب بايرن ميونيخ على إشبيلية 2-1.