10 لحظات غيّرت موسم باريس سان جيرمان قبل صدام أرسنال



قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب أمام أرسنال يدخل باريس سان جيرمان المواجهة الحاسمة بعدما عاش واحداً من أكثر مواسمه إثارة وتقلباً، حيث بدأ الموسم بالشكوك، وانتهى بملامح فريقٍ، يفرض هيبته على أوروبا تحت قيادة لويس إنريكي.



ويستعد النادي الباريسي لخوض النهائي الكبير، مساء السبت، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، باحثاً عن الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، بعدما نجح في تجاوز سلسلة من المحطات الصعبة، التي شكلت ملامح رحلته خلال موسم 2025-2026.



وكانت البداية في 13 أغسطس 2025، حين افتتح باريس سان جيرمان موسمه بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام، بعد مباراة مثيرة حسمت بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب التعادل 2-2، ليضيف النادي لقباً جديداً إلى خزائنه.



وفي 17 سبتمبر عاد بطل أوروبا إلى دوري الأبطال بقوة، بعدما اكتسح أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء، في رسالة مبكرة، تؤكد طموحه القاري.



ولكن الرحلة لم تكن سهلة، إذ تلقى الفريق أول هزيمة له في الموسم يوم 22 سبتمبر 2025، خلال الكلاسيكو أمام أولمبيك مارسيليا، في مباراة شهدت غياب عدد من النجوم، بسبب حفل الكرة الذهبية، لينهي مرسيليا عقدة، استمرت منذ عام 2011 بفوزه على باريس في فيلودروم.



وبعد أيام قليلة أثبت باريس شخصيته الأوروبية من جديد، عندما انتزع فوزاً مثيراً من برشلونة في كتالونيا بنتيجة 2-1 يوم 1 أكتوبر 2025، رغم الغيابات العديدة، والإصابات التي ضربت التشكيلة.



وفي 17 ديسمبر 2025 واصل الفريق جمع الألقاب، بعدما توج بكأس الإنتركونتيننتال عقب فوزه على فلامنغو بركلات الترجيح، في مباراة تألق خلالها الحارس ماتفي سافونوف بشكل لافت.



ومع بداية عام 2026 تعرض باريس لصدمة كبيرة بخروجه المبكر من كأس فرنسا على يد باريس إف سي، في ديربي مفاجئ، انتهى بهدف نظيف سجله جوناثان إيكونيه، أحد أبناء أكاديمية النادي.



كما فشل الفريق في إنهاء مرحلة الدوري، ضمن الثمانية الأوائل في دوري الأبطال، بعدما اكتفى بالتعادل مع نيوكاسل في الجولة الأخيرة يوم 28 يناير 2026، ليضطر لخوض الملحق الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، ولكن نقطة التحول الحقيقية جاءت يوم 11 مارس 2026، عندما قدم باريس سان جيرمان عرضاً أوروبياً مذهلاً أمام تشيلسي في دور الـ16، بعدما سحق الفريق اللندني بنتيجة إجمالية 8-2، ليفرض نفسه مرشحاً فوق العادة للقب.



وفي نصف النهائي نجح رجال لويس إنريكي في إسقاط بايرن ميونيخ بعد ملحمة كروية مثيرة، حيث فاز باريس ذهاباً 5-4 قبل أن يفرض التعادل 1-1 في ميونيخ يوم 6 مايو الجاري، ليحجز بطاقة العبور إلى النهائي الثاني توالياً.



أما على الصعيد المحلي فحسم باريس لقب الدوري الفرنسي الرابع عشر في تاريخه يوم 13 مايو الجاري، بفوزه على لانس بهدفين دون مقابل، ليؤكد هيمنته المحلية قبل التحول إلى حلم المجد الأوروبي مجدداً.



ويأمل عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وفيتينيا ورفاقهم أن تكون ليلة بودابست تتويجاً لموسم استثنائي، يثبت أن باريس سان جيرمان لم يعد مجرد فريق مليء بالنجوم، بل مشروعاً كروياً متكاملاً يخشاه الجميع في أوروبا.