أرسنال على أبواب نادي «الأبطال بلا هزيمة»



بات أرسنال على بعد خطوة واحدة فقط من دخول التاريخ، بعدما اقترب من الانضمام إلى قائمة الأبطال، الذين توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا دون التعرض لأي هزيمة، وهي القائمة التي تضم 12 فريقاً فقط عبر تاريخ البطولة القارية.



وحجز «الغانرز» مقعدهم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد التفوق على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي، محافظين على سجلهم خالياً من الخسائر حتى الآن، ليصبح باريس سان جيرمان العقبة الأخيرة أمام حلم اللقب الأوروبي الأول في تاريخ النادي اللندني.



وفي حال نجاح أرسنال في التتويج من دون خسارة فإنه سينضم إلى نخبة تاريخية من الأندية، التي وصلت إلى قمة أوروبا بسجل مثالي.



وكان إنتر ميلان أول فريق يحقق هذا الإنجاز في موسم 1963-1964، بقيادة المدرب الأسطوري هيلينيو هيريرا، عندما هزم ريال مدريد في النهائي بالعاصمة النمساوية فيينا، قبل أن يعيد الكرة في الموسم التالي رغم تعرضه لخسائر في الطريق.



أما أياكس الهولندي، أحد رموز الكرة الشاملة، فتوج بطلاً بلا هزيمة مرتين، الأولى في موسم 1971-1972، بقيادة يوهان كرويف بعد الفوز على إنتر ميلان، والثانية في موسم 1994-1995 تحت قيادة لويس فان غال، عندما تفوق على ميلان بهدف باتريك كلويفرت.



وكتب نوتنغهام فورست فصلاً استثنائياً في موسم 1978-1979، بعدما فاز بالبطولة في أول مشاركة أوروبية له، ومن دون أي لاعب أجنبي في تشكيلته، إثر انتصاره على مالمو السويدي في النهائي.



كما فرض ليفربول هيمنته الأوروبية خلال الثمانينيات، بعدما توج باللقب دون هزيمة في موسمي 1980-1981 و1983-1984، في واحدة من أعظم فترات النادي الإنجليزي.



وبدوره حقق ميلان الإيطالي الإنجاز مرتين أيضاً، الأولى في موسم 1988-1989، والثانية في 1993-1994 بقيادة المدرب فابيو كابيلو وكتيبة النجوم، التي ضمت باولو مالديني وروبرتو دونادوني ومارسيل ديسايي.



وفي موسم 1990-1991 نجح النجم الأحمر بلغراد في منح صربيا لقبها الأوروبي الوحيد حتى الآن، بعد تتويجه على حساب أولمبيك مارسيليا بركلات الترجيح من دون أي خسارة طوال البطولة، ولكن مارسيليا عاد سريعاً لكتابة التاريخ الفرنسي، عندما أصبح أول نادٍ فرنسي يتوج بالبطولة القارية في موسم 1992-1993 دون هزيمة، وهو الإنجاز الذي ظل فريداً لسنوات طويلة.



أما مانشستر يونايتد فحقق اللقب الأوروبي من دون خسارة مرتين تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، الأولى في موسم الثلاثية التاريخية 1998-1999 أمام بايرن ميونيخ، والثانية في 2007-2008 عندما هزم تشيلسي في نهائي موسكو.



وواصل برشلونة الإسباني كتابة أمجاده الأوروبية في موسم 2005-2006، حين تفوق على أرسنال في نهائي باريس محافظاً على سجله الخالي من الهزائم.



وفي العصر الحديث، حقق بايرن ميونيخ الإنجاز في موسم 2019-2020، خلال النسخة الاستثنائية، التي أقيمت وسط ظروف جائحة كورونا، قبل أن يلحق به مانشستر سيتي في موسم 2022-2023 بعد الفوز على إنتر ميلان في إسطنبول.



أما ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب الأوروبية، فلم ينجح في تحقيق اللقب دون هزيمة سوى مرة واحدة فقط، وكانت في النسخة الأخيرة 2023-2024 عندما هزم بوروسيا دورتموند في نهائي ويمبلي.



والآن يقف أرسنال على أعتاب كتابة صفحة جديدة في سجلات البطولة، حيث تفصله مباراة واحدة فقط عن دخول قائمة «الأبطال الذين لا يهزمون».