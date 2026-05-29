إنذار أمني و4000 شرطي في بودابست بسبب نهائي أرسنال وسان جيرمان



تستعد العاصمة المجرية بودابست لتنفيذ أكبر عملية أمنية في تاريخها، تزامناً مع استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في الساعة الثامنة من مساء غدٍ السبت بتوقيت الإمارات، وسط توقعات بتوافد جماهيري هائل إلى المدينة.



وأكدت السلطات المجرية أن نحو 4000 عنصر أمني سيشاركون في تأمين المباراة المرتقبة على ملعب بوشكاش أرينا، الذي يتسع لـ67,155 متفرجاً، وهو أكبر عدد من رجال الأمن يتم نشره في وقت واحد بتاريخ المدينة.



ورغم تخصيص 17 ألف تذكرة لكل نادٍ تتوقع الشرطة وصول نحو 10 آلاف مشجع إضافي إلى بودابست من دون تذاكر، فقط من أجل الوجود في أجواء النهائي الأوروبي الكبير.



ولتعزيز الإجراءات الأمنية سيتم الاستعانة بدوريات الدراجات النارية، ووحدات الكلاب البوليسية، والشرطة الخيالة، إضافة إلى مشغلي الطائرات بدون طيار، في خطة وصفت بأنها غير مسبوقة.



وشدد اللواء الدكتور يانوش زولتان كوزيك، قائد العمليات الأمنية، على أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، قائلاً: «سنتخذ إجراءات حاسمة إذا واجهنا أي سلوك يخل بالنظام العام».



وأضاف أن الأجهزة الأمنية قامت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بتحليل سلوك جماهير الناديين، بالتعاون مع خبراء الأمن في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، موضحاً أن وجود جماهير من لندن وباريس في المدينة نفسها يمثل تحدياً أمنياً كبيراً.



وأشار كوزيك إلى تعزيز مراكز الاتصال، وتوفير موظفين يتحدثون الإنجليزية والفرنسية، مع توجيه نصائح للمشجعين باستخدام وسائل النقل العام يوم المباراة، لتخفيف الضغط على العاصمة.



وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» أنه ستتولى حافلات خاصة نقل جماهير الفريقين من المطار إلى مناطق مخصصة داخل المدينة، فيما تنطلق المسيرات الجماهيرية نحو الملعب قبل انطلاق المباراة، كما خصصت السلطات منطقة جماهيرية مزودة بشاشات عملاقة لنقل المباراة للمشجعين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر دخول النهائي.