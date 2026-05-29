طيران الإمارات تحتفي بتتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي بكسوة خاصة لطائرتها الإيرباص A380



كشفت طيران الإمارات عن كسوة احتفالية خاصة على إحدى طائراتها الإيرباص A380 تكريماً لنادي أرسنال، وذلك عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في خطوة تعكس عمق الشراكة الممتدة بين الطرفين والتزام الناقلة المستمر بربط الجماهير بأبرز اللحظات الرياضية العالمية.



وحملت الطائرة تصميماً خاصاً تم تنفيذه بالكامل بواسطة فرق مركز طيران الإمارات الهندسي، يمتد من العلم الموجود على الذيل وحتى منتصف جسم الطائرة، ويضم صور أربعة من نجوم الفريق الأول، وهم بوكايو ساكا، وديكلان رايس، ومارتن أوديغارد، وفيكتور غيوكيريس. كما يظهر شعار نادي أرسنال إلى جانب كلمة «Champions» باللون الذهبي، احتفاءً بالإنجاز الذي حققه الفريق خلال الموسم.



ويشكّل عام 2026 محطة مهمة في مسيرة الشراكة بين طيران الإمارات ونادي أرسنال، مع مرور 20 عاماً على التعاون بين الجانبين. وتعد طيران الإمارات الناقل الجوي الرسمي للنادي، كما تحمل حقوق تسمية ملعبه في شمال لندن «استاد الإمارات». ويظهر شعار Fly Better على قمصان فرق الرجال والسيدات والأكاديمية، في واحدة من أطول شراكات رعاية القمصان في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتأتي هذه الكسوة الخاصة لتضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها النادي بعد موسم استثنائي تُوّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تنطلق طائرة أرسنال وطيران الإمارات الإيرباص A380 اليوم في رحلة احتفالية إلى مطار لندن هيثرو عبر الرحلة «إي كيه 001»، حيث سيتمكن عشاق الطيران وكرة القدم من مشاهدة أحدث تصاميم طيران الإمارات، والذي يجسد التزامها الطويل بدعم الرياضة والنادي وجماهيره.



وتواصل طيران الإمارات من خلال محفظتها الواسعة من الشراكات الرياضية والثقافية العالمية ربط ملايين الأشخاص حول العالم عبر شغفهم المشترك وتجارب عالمية المستوى. ويظهر شعار Fly Better على قمصان عدد من أبرز أندية كرة القدم العالمية، ومنها: أرسنال، وريال مدريد، وإيه سي ميلان، وبنفيكا، وأولمبيك ليون، كما تعد طيران الإمارات شريكاً بلاتينياً للفريق الأول لنادي بايرن ميونيخ.



وتحمل الناقلة أيضاً حقوق رعاية بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ ما يقارب عقداً من الزمن، كما تدعم داخل دولة الإمارات دوري المحترفين الإماراتي، ويظهر شعارها على ملابس التدريب الخاصة بنادي العين خلال موسم 2025-2026.



ولا يقتصر حضور طيران الإمارات في عالم الرياضة على كرة القدم فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من الرياضات العالمية، في إطار التزامها بربط الجماهير حول العالم عبر اللحظات الرياضية المشتركة. وتشمل شراكات الناقلة سباقات الخيل من خلال كأس دبي العالمي وفريق جودلفين؛ وبطولات التنس الكبرى، ومنها بطولات دبي الحرة للتنس التابعة لرابطتَي محترفي التنس للسيدات والرجال، إلى جانب بطولات الجراند سلام الأربع: الولايات المتحدة المفتوحة، ورولان غاروس، وويمبلدون، وأستراليا المفتوحة.



كما تشمل رعاياتها رياضة الغولف عبر جولة «دي بي ورلد» وبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، والكريكيت من خلال مختلف بطولات المجلس الدولي للكريكيت، ولجنة حكام النخبة التابعة له، ونادي لانكشاير كاونتي للكريكيت؛ والرجبي عبر شراكات تشمل بطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»، و«كيب تاون سفنز»، وحكام ومسؤولي الاتحاد العالمي للرجبي، وبطولات كأس العالم للرجبي، إضافة إلى بطولات كأس أبطال أوروبا وكأس التحدي الأوروبية، واتحاد آسيا للرجبي، واتحاد الإمارات للرجبي.



ويمتد دعم الناقلة أيضاً إلى رياضات الإبحار الشراعي عبر «فريق طيران الإمارات نيوزيلندا» و«سيل جي بي» وفريق «الإمارات بريطانيا العظمى سيل جي بي»، وكرة السلة من خلال دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ونادي ريال مدريد لكرة السلة، ونادي بيروت لكرة السلة؛ وسباقات الدراجات الهوائية عبر فريق الإمارات XRG؛ إضافة إلى كرة القدم الأسترالية من خلال نادي كولينغوود لكرة القدم.