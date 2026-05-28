بيرلو: كرة القدم تغيرت والسرعة كلمة السر قبل النهائي الأوروبي



تحدث أسطورة خط الوسط الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب فريق يونايتد المنافس في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين الموسم القادم، عن باريس سان جيرمان، وصانع ألعابه فيتينيا، وأوضح رؤيته عن إمكانية تتويج أرسنال في بودابست، إضافة إلى رؤيته لتطور كرة القدم منذ اعتزاله.



وقال بيرلو، في مقابلة خاصة مع شبكة «سكاي سبورتس»، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا السبت القادم: «كرة القدم تتغير باستمرار، وبسرعة كبيرة. لقد أصبحت أكثر قوة بدنية وأسرع بكثير، وفي الواقع، إذا أردت الفوز الآن، فأنت بحاجة إلى لاعبين يتمتعون بالسرعة والمهارة الفنية العالية في المواجهات الفردية، وإلا فلن تحقق أي تقدم».



وأضاف النجم الإيطالي، في حديث بدا فيه محملاً بشيء من الحنين: «الفرق التي تفوز الآن تمتلك لاعبين سريعين، ولم يكن الوضع سيئاً للغاية في الماضي، وكان بإمكانك حينها التعاقد مع لاعبين ذوي مهارات فنية عالية، دون الحاجة إلى السرعة، بينما أنت الآن بحاجة إلى لاعبين بهذه السرعة».



وحتى في ذروة مسيرته، كان بيرلو ينظر إليه كلاعب خارج الزمن، ومع بلوغه 47 عاماً اليوم، تبدو مسيرته التي تنقل فيها بين أدوار لاعب الارتكاز وصانع اللعب، وكأنها تنتمي لعصر مختلف، بعد أن بدأ في مركز هجومي مع إنتر ميلان، قبل أن يعاد توظيفه في العمق لصناعة المساحات والتحكم بالإيقاع.



وتوج بيرلو بمسيرة استثنائية، شملت الفوز بكأس العالم مع إيطاليا 2006، ودوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان، إلى جانب سيطرته على المباريات حتى منتصف الثلاثينيات، وكانت إحدى أبرز لحظاته الأخيرة في الكرة الأوروبية للأندية، عندما خسر يوفنتوس نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 أمام برشلونة، في ليلة كان مدرب برشلونة فيها لويس إنريكي، والذي قال عنه بيرلو: «لويس إنريكي هو أفضل مدرب في العالم حالياً».



وتطرق بيرلو إلى تطور باريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي، مشيداً بعقليته الجديدة، التي تعتمد على الفريق أكثر من النجوم، بقوله: «لقد كوّن فريقاً قوياً، وعقلية قوية مع لاعبين شباب. من دواعي سروري حقاً رؤيتهم يتألقون، والأروع من ذلك مشاهدتهم لأنهم يقدمون كرة قدم سريعة وديناميكية وفنية يحبها الجميع».



وأشار إلى التحول الكبير في مشروع النادي الباريسي، بعد رحيل نجوم مثل نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي، معتبراً أن ذلك كان نقطة قوة، وأوضح: «كل الفضل يعود للمدرب، أراد التخلص من جميع النجوم الذين سبقوه، وفضل البدء من جديد بلاعبين ينفذون ما يطلبه منهم، إنه فريق يركض، ويركض مجدداً، ويدافع، وفي النهاية تكون النتائج في صالحه».



وعن صانع ألعاب باريس سان جيرمان، فيتينيا، قال بيرلو: «أنا معجب به كثيراً، إنه لاعب يتمتع برؤية رائعة للمباراة، ودائماً ما يكون هادئاً، حتى تحت الضغط»، واعتبر أن هناك بعض أوجه التشابه بينه وبين اللاعب البرتغالي، رغم الفوارق، موضحاً: «فيتينيا أكثر نشاطاً، ولا يمتلك مدى تسديداتي، لكن ليس من الصعب ملاحظة بعض أوجه التشابه».



وأضاف موضحاً فلسفته في اللعب: «كانت قدرتي على الاحتفاظ بالكرة في المساحات الضيقة سمة أساسية، وإذا لم تفقد الكرة تحت الضغط، يصبح كل شيء أسهل».



وكشف بيرلو عن أحد أسرار تفوقه كلاعب، بقوله: «التقنية مهمة، لكن الأهم أن تعرف كيف ستستقبل الكرة بوضعية جسمك، وأن تفهم مسبقاً أماكن زملائك في الملعب، ويجب أن تكون قد رأيت ما سيحدث قبل وقوعه».



وبالحديث عن نهائي دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان وأرسنال، قال بيرلو إن الكرات الثابتة قد تحسم المواجهة، وأضاف: «يمتلك أرسنال الأفضلية في هذا الجانب، ولديه مدافعان مركزيان، ومهاجمون بارعون جداً في الكرات الهوائية، وسيسعون لاستغلال ذلك».



وتابع: «تابعتهم كثيراً، ولديهم سلسلة انتصارات رائعة في السنوات الماضية، وليس هذا العام فقط، واستحقوا الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز»، وأشار إلى نقطة قوة باريس سان جيرمان وضعف أرسنال نسبياً في هذا الجانب، قائلاً: «باريس سان جيرمان لا يمتلك نفس القوة في الكرات الثابتة، لذا سيتعين عليهم البحث عن حلول مختلفة».



واختتم توقعه قائلاً: «الوضع متقارب، باريس سان جيرمان حامل اللقب، وأرسنال يدخل النهائي لأول مرة منذ 20 عاماً، وأرجح فوز باريس بنسبة 60-40».