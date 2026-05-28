اتفاق ثلاثي يقرّب مورينيو من ريال مدريد وينهي التوتر مع بنفيكا



توصل نادي بنفيكا البرتغالي، ورئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والمدرب جوزيه مورينيو إلى اتفاق تهدئة بشأن مستقبل المدرب البرتغالي، في إطار مفاوضات تُدار عبر الوسيط خورخي مينديز، بحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية.



وتشير المعطيات إلى أن الاتصالات بين الأطراف الثلاثة تتقدم نحو تسوية سريعة تقوم على رغبة مشتركة في إنهاء الملف دون تصعيد، على أن يحصل بنفيكا على قيمة العقد المتبقي لموسم واحد، والمقدرة بنحو 15 مليون يورو، إضافة إلى ضمان حرية التحرك في ملف التعاقد مع مدرب جديد.



وكانت الخطة الأولية تقوم على تفعيل بند يسمح برحيل مورينيو مقابل نحو 7 ملايين يورو، إلا أن المهلة المحددة لذلك انتهت، ما جعل هذا السيناريو غير قابل للتطبيق.



في المقابل أبدى ريال مدريد استعداداً لدفع مبلغ أعلى لتسهيل عودة مورينيو، رغم تحفظات سابقة من بيريز، الذي يرى أن هذا الخيار هو الأنسب لتفادي أي نزاع بين الأطراف.



وتتم إدارة هذه المحادثات عبر وكيل الأعمال خورخي مينديز، الذي ينسق بين الجانبين، ما أدى إلى التوصل إلى ما وُصف بأنه اتفاق مبدئي يسمح بالمضي نحو حل نهائي.



وبموجب هذا التفاهم سيحصل بنفيكا على ضمانات بعدم عرقلة التعاقد مع مدربه الجديد، المرجح أن يكون البرتغالي ماركو سيلفا، مع احتفاظ النادي بالتحكم الكامل في المفاوضات.



ورغم ذلك يبقى الاتفاق غير معلن رسمياً، بسبب حساسية الملف، المرتبط بعقد قائم، وانتخابات مرتقبة في ريال مدريد، وتعقيدات قانونية وإدارية.



وفي الأثناء يواصل مورينيو الانتظار، وسط مؤشرات متزايدة على أن عودته إلى ريال مدريد باتت مسألة وقت في حال فوز بيريز بالانتخابات المقبلة للنادي.