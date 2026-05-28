قفزة كبيرة لأرسنال.. ريال مدريد يتصدر عالمياً وبرشلونة يستعيد الوصافة في قائمة الأندية الأعلى قيمة



حافظ ريال مدريد على صدارة قائمة الأندية الأعلى قيمة في العالم، فيما استعاد برشلونة المركز الثاني، وفق تقرير «فوتبول بنشمارك» لعام 2025، الذي أكد استمرار الهيمنة الإسبانية على قمة التصنيف الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية.



وذكر التقرير أن قيمة ريال مدريد بلغت 7.725 مليارات يورو، بزيادة قدرها 23 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مدعوماً بالنمو القوي في الإيرادات، وتحسن الربحية، فضلاً عن العائدات الكبيرة، التي يحققها ملعب سانتياغو برنابيو بعد تحديثه.



وسجل النادي الملكي إيرادات تشغيلية بلغت 1.161 مليار يورو، خلال موسم 2024-2025، مع أرباح تشغيلية وصلت إلى 49 مليون يورو، مستفيداً أيضاً من الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لنجومه، وفي مقدمتهم كيليان مبابي وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.



في المقابل ارتفعت قيمة برشلونة بنسبة 33 في المئة، لتصل إلى 5.918 مليارات يورو، ليستعيد المركز الثاني للمرة الأولى منذ عام 2022، مدفوعاً بنمو إيراداته التجارية، واتفاقاته الجديدة، إلى جانب تقليص فاتورة الرواتب إلى 52 في المئة من الإيرادات، مقارنة بـ88 في المئة قبل أربعة أعوام.



وأشار تقرير شركة «فوتبول بنشمارك» لقيم الأندية الأوروبية إلى أن لاعب برشلونة الشاب لامين يامال بات الأعلى قيمة سوقية في العالم، بتقدير بلغ 290 مليون يورو.



وعلى صعيد الأندية الإنجليزية تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث، فيما خرج مانشستر يونايتد من المراكز الثلاثة الأولى لأول مرة، منذ بدء تصنيفات «فوتبول بنشمارك» عام 2016، في حين واصل أرسنال تحقيق قفزة قوية في التصنيف، بعدما ارتفعت قيمته بنسبة 23 % لتقترب من 6 مليارات دولار، ليقترب أكثر من المستوى المالي، الذي طالما احتكرته أندية مانشستر.



صعد بطل الدوري الإنجليزي إلى المركز الخامس، بعدما ارتفعت قيمته إلى 4.9 مليارات يورو (5.7 مليارات دولار)، بزيادة مركزين عن العام الماضي، ليصبح خلف ناديَي مانشستر في إنجلترا فقط.



وأوضحت «فوتبول بنشمارك» أن نمو قيمة أرسنال تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال عشر سنوات مدفوعة بنمو الإيرادات، خصوصاً من الأنشطة التجارية ومصادر الدخل الأخرى وضبط التكاليف، إضافة إلى زيادة قيمة التشكيلة التي ارتفعت بنحو 246 مليون يورو.



وخلال العقد الماضي ارتفعت القيمة المؤسسية لأرسنال بنحو 200 %، متفوقاً على ريال مدريد، وعدد من الأندية الكبرى في صدارة الترتيب، غير أن هذا النمو يبقى أقل من قفزة باريس سان جيرمان، التي تجاوزت 400 %، مدعومة باستثمارات قطر للاستثمارات الرياضية وأركتوس بارتنرز. ويواجه باريس سان جيرمان أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعتمد التقييمات على بيانات مالية تخص موسم 2024-2025، ما يعني أنها لا تعكس بعد العائدات الإضافية المتوقعة من تتويج أرسنال بلقب الدوري لأول مرة منذ 22 عاماً، فضلاً عن خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا، ما قد يمنحه دفعة إضافية في التصنيف، كما واصل باريس سان جيرمان تعزيز موقعه بين كبار القارة، بينما حافظ بايرن ميونيخ على استقراره المالي، في وقت تراجعت فيه الأندية الإيطالية، مع هبوط يوفنتوس إلى المركز الرابع عشر.



وخلص التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لأغلى 32 نادياً أوروبياً بلغت 72.6 مليار يورو، مدفوعة بزيادة الإيرادات التجارية، والتوسع المستمر في مسابقات كرة القدم الأوروبية والعالمية.



ويضم التصنيف تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن أفضل 32 نادياً في أوروبا، وهو العدد الأكبر مقارنة بأي دوري آخر، تليه إيطاليا بسبعة أندية، وشملت الأندية الجديدة نيوكاسل يونايتد وغلطة سراي وفينورد وليل.



ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثامن في التصنيف، رغم لعبه في ملعب بسعة 48 ألف متفرج فقط، إلا أنه يحقق أحد أعلى معدلات الإيرادات لكل مقعد بمتوسط 147 يورو، مقابل 101 يورو في أرسنال.