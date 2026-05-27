لامبارد يفوز بجائزة مدرب العام في إنجلترا هذا الموسم

​اختير فرانك لامبارد أفضل مدرب ‌في ​إنجلترا لهذا العام من قبل زملائه، بعد قيادته كوفنتري سيتي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عقب غياب ربع قرن. وتصدر كوفنتري دوري الدرجة ⁠الثانية الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ولعب بطريقة هجومية ممتعة أعادت الفريق إلى الواجهة. وتفوق ‌لامبارد، نجم وسط إنجلترا السابق، على سبعة مدربين آخرين، من بينهم ‌ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، لينال ‌جائزة السير أليكس فيرجسون خلال حفل ‌رابطة مدربي ‌الدوري. وقال فيرجسون، المدرب ​الأسطوري لمانشستر ‌يونايتد: «شخصيتك كمدرب وقائد ​تنعكس بوضوح على ⁠أداء فريقك، كوفنتري قدّم كرة قدم رائعة هذا الموسم، بثقة كبيرة ​وإيمان ⁠بالنفس، ⁠وقد استمتعت حقاً بمتابعتهم».



في المقابل، توج الإسباني أرتيتا بجائزة مدرب العام ⁠في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد أرسنال للتتويج بأول ألقابه في المسابقة منذ 22 عاماً. كما فاز أندريه جيجلرتش بجائزة أفضل مدرب في ‌الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، بعد قيادته مانشستر سيتي ​لتحقيق لقب الدوري وبلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات في موسمه الأول على رأس الجهاز الفني.