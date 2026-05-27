اشتباكات بين جماهير كريستال بالاس ورايو فاييكانو

ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن جماهير فريقي كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاييكانو الإسباني، اشتبكوا في لايبزج قبل ساعات من خوض الفريقين للمباراة النهائية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.



وذكرت الشرطة إنه تم إلقاء الزجاجات والأثاث، عندما واجهت مجموعة من نحو 300 من مشجعي رايو فاييكانو مشجعي كريستال بالاس الذين كانوا يجلسون خارج المطاعم، وأضافت أن الشرطة تدخلت أيضا في حادثة أخرى عندما قام نحو 60 من مشجعي بالاس بــ «استفزاز» المشجعين الإسبان.



وقالت شرطة لايبزج إنه تم احتجاز شخصين وأصيب شرطيين بإصابات بسيطة و كنهما بقيا قادرين على أداء مهامهما. وأضافت الشرطة أنه تم التحقق من هويات أكثر من 300 شخص.

يذكر أن كلا الفريقين يخوضان أول نهائي أوروبي في تاريخهما، كما تعد هذه المباراة الأخيرة للمدرب أوليفر جلاسنر مع كريستال بالاس قبل رحيله بنهاية الموسم.



وفي حال فوز كريستال بالاس ستبقى الأندية الإنجليزية على الطريق نحو إمكانية تحقيق هيمنة كاملة على البطولات الأوروبية الثلاث الكبرى للأندية، بعد تتويج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، فيما يستعد أرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.