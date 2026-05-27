أرتيتا: لقب الدوري الإنجليزي يمكن أن يلهم أرسنال مجد قاري

قال المدرّب ميكل أرتيتا إنه مقتنع تماماً بقدرة أرسنال على التتويج بطلا لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه نهاية هذا الأسبوع، بعدما أنهى صيامه عن لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم الذي دام 22 عاما. ويواجه «المدفعجية» باريس سان جرمان الفرنسي، حامل اللقب الأوروبي، في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت في بودابست، بعد حسمهم لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 2004. ويُنظر إلى باريس سان جرمان الذي سحق إنتر ميلان الإيطالي 5-0 في نهائي الموسم الماضي، على أنه المرشح الأبرز لرفع الكأس ذات الأذنين مجدداً.



لكن مدرب أرسنال أرتيتا يعتقد أن الثقة المكتسبة من الفوز بالدوري ستُلهم فريقه لقلب التوقعات. وقال الإسباني: يمكنك أن تشعر بالطاقة، يمكنك أن تشعر بالإيجابية والثقة لدى اللاعبين وكل من حول النادي. وأضاف: لدينا فرصة مذهلة لكتابة تاريخ جديد في نادينا لكرة القدم، ونحن مقتنعون بأننا سنفعل ذلك. وتابع: سنسافر إلى بودابست الخميس ونحن مقتنعون تماما بأننا بعد أيام قليلة يمكن أن نكون أبطال أوروبا.



وشكر أرتيتا عددا من الأشخاص خلال تسلمه الجائزة، من بينهم مدرب إيفرتون الاسكتلندي ديفيد مويس الذي جلبه إلى كرة القدم الإنجليزية. كما أشاد بجهازه الفني «المؤثر» ، قائلاً: لقد كانوا مصدر إلهام، وكانوا داعمين لي بشكل كبير لقد جعلوني أستمتع بهذه المهنة بطريقة ربما لم أكن أتخيلها.