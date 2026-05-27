تمثال ميسي بالهند «يتأرجح في مهب الريح»

تقرر إزالة تمثال ليونيل ميسي الذي يبلغ ارتفاعه 70 قدماً في الهند بعد أن شوهد وهو «يتأرجح في مهب الريح»، وكان قد تم تشييد النصب التذكاري العملاق في كولكاتا، غرب البنغال، في ديسمبر الماضي خلال جولة ميسي في البلاد والتي حملت شعار «الأعظم على مر العصور».



وبحسب وسائل الإعلام المحلية، قام مهندسون من إدارة الأشغال العامة بإجراء فحص للتمثال بعد شكاوى من السكان المحليين، صدرت أوامر بإزالته ونقله فوراً بعد أن كشف الفحص عن وجود خلل كبير في سلامة الهيكل العظمي للتمثال.



من جانبه، قال عضو المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، شارادوات موخيرجي: لقد لاحظنا أن التمثال يتأرجح بفعل الرياح، وتبين بالفعل أن تمثال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية غير آمن، خاصة أن بالقرب منه طريقاً مزدحماً ومحطة مترو الأنفاق، ونخطط لإزالة التمثال في أقرب فرصة ممكنة.



وتقول وسائل الإعلام المحلية إن الهيكل المصنوع من الألياف الزجاجية والحديد قد تم تأمينه بحبال نايلون شديدة التحمل، بينما تم نصب حواجز لإبعاد الناس وحركة المرور عن الموقع. وبحسب ما ورد، تبحث السلطات عن مواقع بديلة للتمثال، الذي تم تجميعه على مدار 27 يوماً بواسطة طاقم مكون من 45 فرداً.



وكان ميسي، أحد أعظم لاعبي كرة القدم، قد قام بالكشف عن التمثال افتراضياً، حيث ظهر على شاشة فيديو وضغط على زر في جهاز تحكم عن بعد في ديسمبر، على الرغم من أن زيارته إلى كولكاتا طغى عليها العنف الذي حدث خلال ظهوره في ملعب سولت ليك.