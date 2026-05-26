تقلبات درامية تهز النسخة الأخيرة للدوري الإنجليزي

شهد موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، تقلبات حادة في حصيلة النقاط بين الأندية مقارنة بالموسم السابق، حيث تصدر مانشستر يونايتد قائمة أكثر الفرق تحسناً، في حين عاش ليفربول واحدة من أكبر حالات التراجع بعد فشله في الحفاظ على لقب البطولة.



وحقق مانشستر يونايتد قفزة هائلة بلغت 29 نقطة مقارنة بموسم 2024-2025، بعدما رفع رصيده من 42 نقطة إلى 71 نقطة، لينهي الموسم في المركز الثالث ويضمن العودة إلى دوري أبطال أوروبا، في تحول لافت تحت قيادة مايكل كاريك، الذي تولى المهمة بشكل مؤقت عقب إقالة روبن أموريم في يناير، قبل أن يحصل على المنصب بصورة دائمة.



وكان يونايتد قد أنهى الموسم الماضي في المركز 15 بأقل حصيلة نقاط في تاريخه بالدوري الممتاز، ما جعل انتفاضته الحالية واحدة من أبرز قصص الموسم.

وفي المقابل، عاش ليفربول موسماً صعباً تحت قيادة الهولندي آرني سلوت، بعدما تراجع رصيده بـ24 نقطة كاملة، من 84 نقطة في موسم التتويج باللقب إلى 60 نقطة فقط هذا الموسم، ورغم ذلك تمكن الفريق من خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الخامس.



كما واصل أرسنال تطوره تحت قيادة ميكيل أرتيتا، بعدما رفع رصيده من 74 إلى 85 نقطة، بزيادة بلغت 11 نقطة، ليحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وينهي انتظاراً دام 22 عاماً للتتويج بالبطولة.

أما مانشستر سيتي، ففي الموسم الأخير لبيب غوارديولا مع الفريق، نجح في تحسين رصيده بسبع نقاط مقارنة بالموسم الماضي، لينهي البطولة وصيفاً برصيد 78 نقطة.



وشهدت القائمة أيضاً تحسناً محدوداً لتوتنهام، الذي رفع رصيده من 38 إلى 41 نقطة فقط، رغم نجاته من الهبوط للموسم الثاني توالياً، مستفيداً من تركيز المدرب أنجي بوستيكوغلو على بطولة الدوري الأوروبي، وكان بورنموث وإيفرتون الفريقين الوحيدين الآخرين اللذين حسنا رصيدهما، بإضافة نقطة واحدة لكل منهما مقارنة بالموسم السابق.



وعلى الجانب الآخر، جاءت أكبر الانهيارات بعد ليفربول من نصيب وولفرهامبتون، الذي هبط بعدما تراجع من 42 نقطة إلى 20 فقط، يليه نوتنغهام فورست بانخفاض بلغ 21 نقطة بعد موسم كان قد ضمن فيه المشاركة الأوروبية.



وتراجع كل من تشيلسي ونيوكاسل بـ17 نقطة لكل فريق، بعدما انتقل الناديان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا إلى احتلال المركزين العاشر والثاني عشر على التوالي.

وسجل برايتون وكريستال بالاس تراجعاً بثماني نقاط لكل منهما، في حين فقد أستون فيلا نقطتين فقط رغم نجاحه في بلوغ دوري أبطال أوروبا، وتظهر الأرقام أيضاً الفارق الكبير بين مستويات الفرق الصاعدة والهابطة، إذ جمعت أندية سندرلاند وليدز يونايتد وبيرنلي 123 نقطة مجتمعة هذا الموسم، وهو أكثر من ضعف حصيلة إيبسويتش تاون وليستر سيتي وساوثهامبتون، التي لم تتجاوز 59 نقطة في الموسم الماضي.



وأكدت الأرقام حجم التحولات الدرامية التي شهدها الموسم، بين فرق استعادت بريقها وأخرى دفعت ثمن تراجع المستوى أو سوء التخطيط الفني، في واحد من أكثر مواسم الدوري الإنجليزي تقلباً في السنوات الأخيرة.