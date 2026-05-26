شيكاغو فاير يكشف خطته لضم النجم ليفاندوفسكي

أصبح مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، محور اهتمام واسع مع تصاعد الحديث عن إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، في وقت كشف فيه جريج برهالتر، مدرب نادي شيكاغو فاير، عن رغبة ناديه الواضحة في التعاقد مع مهاجم برشلونة خلال المرحلة المقبلة.



وأكد برهالتر، المدرب الحالي لشيكاغو فاير والمدرب السابق للمنتخب الأمريكي، أن النادي دخل بالفعل في اتصالات مع اللاعب ووكيله، مشيراً إلى أن المفاوضات بدأت منذ ديسمبر الماضي، وتكثفت خلال الأسابيع الأخيرة.



وقال برهالتر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بولندية: «أستطيع التحدث بحرية لأنه لم يعد لاعباً في برشلونة، أو أنه سيغادر قريباً، وهو لاعب نرغب في ضمه»، في إشارة إلى الثقة داخل النادي بإمكانية إتمام الصفقة.



ويعد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أحد أبرز المهاجمين في العقد الأخير، بعد مسيرة حافلة بالأهداف والإنجازات جعلته هدفاً لعدة أندية في المرحلة المقبلة، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.



وأضاف برهالتر أن المحادثات مع اللاعب وممثليه مستمرة بشكل إيجابي، مؤكداً أن وجود اسم بحجم ليفاندوفسكي يمثل فرصة استثنائية للنادي وللدوري الأمريكي بشكل عام.

وأوضح: «لا شك أن لاعباً بمستواه لديه عروض أخرى، لكن تواصلنا كان متكرراً وإيجابياً للغاية»، مشيراً إلى أن إدارة شيكاغو فاير ترى في الصفقة إضافة فنية وتسويقية ضخمة.



كما أشار المدرب إلى أن وجود جالية بولندية كبيرة في مدينة شيكاغو قد يعزز من الأثر الجماهيري للصفقة المحتملة، قائلاً إن التعاقد مع ليفاندوفسكي سيرفع مشروع النادي إلى مستوى جديد من حيث الحضور والتأثير.



وعلى الصعيد الفني، يرى الجهاز الفني أن المهاجم البولندي سيشكل إضافة قوية لمنظومة هجومية قائمة بالفعل، بفضل خبرته الكبيرة وقدرته التهديفية العالية، إلى جانب شخصيته القيادية داخل الملعب.



وفي المقابل، لا يزال مستقبل ليفاندوفسكي مفتوحاً على عدة احتمالات، في ظل تقارير تربطه أيضاً بأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى اهتمام أندية من الدوري السعودي، ما يجعل وجهته المقبلة غير محسومة حتى الآن، مع ترجيحات بأن يتحدد مصيره بعد كأس العالم 2026.