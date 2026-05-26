سولاري يحطم الكأس في احتفالات سبارتاك موسكو (فيديو)

تحولت احتفالات سبارتاك موسكو بلقب كأس روسيا إلى مشهد طريف، بعدما تسبب الأرجنتيني بابلو سولاري، لاعب الفريق، في تحطيم كأس البطولة بالخطأ خلال الاحتفالات، لينضم إلى قائمة اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بحوادث إسقاط الكؤوس، مثل سيرجيو راموس وسيرجيو ريكو.

وفي تفاصيل الواقعة، كان لاعبو سبارتاك موسكو يحتفلون باللقب على منصة التتويج وسط أجواء حماسية، مع تبادل رفع الكأس بين اللاعبين، قبل أن يتسلم سولاري الكأس للاحتفال بطريقته الخاصة، لكن الحماس الزائد أفقده السيطرة عليها، لتسقط بقوة على الأرض، ما أدى إلى تحطم أجزاء منها وسط حالة من الصدمة والذهول، تحولت سريعًا إلى موجة من الضحك بين زملائه.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان سلسلة من الوقائع الشهيرة المرتبطة بتحطم الكؤوس خلال الاحتفالات الكروية، ليدخل سولاري قائمة «النجوم المشاغبين» في لحظات التتويج.

وكانت الواقعة الأشهر قد حدثت عام 2011، عندما أسقط سيرجيو راموس كأس ملك إسبانيا من أعلى حافلة ريال مدريد المكشوفة، قبل أن تدهسها عجلات الحافلة، في مشهد لا يزال عالقًا في ذاكرة الجماهير حتى اليوم.

كما شهدت احتفالات باريس سان جيرمان واقعة مشابهة، عندما تعرضت كأس فرنسا للتحطم خلال الاحتفالات داخل غرف الملابس، في حادثة ارتبطت باسم الحارس سيرجيو ريكو، بينما سقطت كأس الدوري الإنجليزي من يد إلكاي غوندوغان خلال احتفالات مانشستر سيتي مع الجماهير.

وانتشر مقطع فيديو الواقعة بسرعة كبيرة عبر منصتي «إكس» و«تيك توك»، وسط تفاعل كبير من الجماهير، حيث اعتبر البعض أن ما حدث يعكس حجم فرحة اللاعبين وقيمة اللقب، بينما طالب آخرون، على سبيل المزاح، بتصميم كؤوس أكثر تحملًا للاحتفالات الصاخبة للاعبين.

واحتفظ سبارتاك موسكو بلقبه، وأصبح بابلو سولاري بطلًا لإحدى أكثر اللقطات الطريفة في احتفالات كرة القدم، بعدما ارتبط اسمه بتحطيم الكأس خلال تتويج سبارتاك موسكو.