دوناروما يقود «مستقبل إيطاليا» أمام لوكسمبورغ واليونان

استدعى سيلفيو بالديني المدرب الموقت لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، الاثنين، اسماً واحداً فقط من الركائز المعتادة، هو الحارس جانلويجي دوناروما، للمباراتين الوديتين أمام لوكسمبورغ واليونان في 3 و7 يونيو. وفي قائمته التي ضمت 24 لاعباً، اعتمد بالديني، مدرب إيطاليا تحت 21 عاماً، بشكل كبير على لاعبي منتخب الشباب ولاعبين دوليين شبان بدأوا يرسخون حضورهم مع المنتخب، مثل ماركو باليسترا وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو.



وتولى بالديني المهمة خلفاً لجينارو غاتوزو الذي استقال من منصبه بعد خسارة فريقه في نهائي الملحق الأوروبي في 31 مارس أمام البوسنة والهرسك «1-1، 4-1 بركلات الترجيح»، وهي الخسارة التي حرمت إيطاليا من المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة توالياً.



وسيتم تعيين مدرب جديد بعد أن ينتخب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رئيساً جديداً في 22 يونيو. وتلتقي إيطاليا مع لوكسمبورغ في 3 يونيو، ثم مع اليونان في هيراكليون بعد أربعة أيام.

وهنا التشكيلة: لحراسة المرمى: جيوفاني دافارا «أفيلينو»، جانلويجي دوناروما «مانشستر سيتي الإنجليزي»، لورنتسو بالميزاني «فروزينوني».



للدفاع: أونيست أهانور «أتالانتا»، دافيدي بارتيساغي «ميلان»، فابيو كياروديا «بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني»، بيترو كوموتسو «فيورنتينا»، كوستانتينو فافاسولي «كاتانتسارو»، فيليبو ماني «بوروسيا دورتموند الألماني»، ماركو باليسترا «كالياري»، لوكا ريجياني «بوروسيا دورتموند الألماني».



للوسط: ماتيو داغاسو «فينيسيا»، جاكومو فاتيكانتي «يوفنتوس»، لوكا ليباني «ساسولو»، شير ندور «فيورنتينا»، نيكولو بيسيلي «روما»، لورنتسو فينتورينو «روما».

للهجوم: فرانشيسكو كاماردا «ليتشي»، لويجي كيروبيني «سامبدوريا»، جيف إخاتور «جنوى»، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو «إنتر ميلان»، سيدو فيني «فروزينوني»، سامويلي إيناتشو «بوروسيا دورتموند الألماني»، لوكا كولييشو «باريس أف سي الفرنسي».