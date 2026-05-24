هبوط ووداع واحتفالات في ليلة الجنون بـ«البريميرليغ»

تتجه الأنظار اليوم الأحد، إلى الجولة الأخيرة المشتعلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام جميع مبارياتها العشر في توقيت واحد عند السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط صراع ناري على الهبوط والمقاعد الأوروبية، ووداع عاطفي لعدد من أبرز نجوم البطولة.



ويعيش نادي توتنهام، واحدة من أكثر لحظاته رعباً في العصر الحديث، بعدما أصبح مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ 49 عاماً، قبل مواجهته الحاسمة أمام إيفرتون.

ويدخل توتنهام الجولة الأخيرة وهو في المركز الـ17 برصيد 38 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين فقط عن وست هام صاحب المركز الـ18، بينما يحتاج «السبيرز» إلى الفوز أو التعادل لضمان البقاء، في حين أن السيناريو الكارثي الوحيد لهبوطه يتمثل في خسارته أمام إيفرتون وفوز وست هام على ليدز يونايتد.



ويرى موقع «سكاي سبورتس»، أنه رغم أن الاحتمالات تصب بنسبة كبيرة لصالح بقاء توتنهام، إلا أن جماهير النادي تعيش حالة من القلق الشديد، وخاصة بعد سلسلة نتائجه الكارثية على ملعبه هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 10 مباريات بيتية بالدوري.



وفي المقابل، يستعد أرسنال للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً، عندما يحل ضيفاً على كريستال بالاس، في مباراة ستشهد رفع القائد مارتن أوديجارد، لكأس البطولة وسط أجواء احتفالية ضخمة في شمال لندن.



ومن المنتظر أن يمنح لاعبو كريستال بالاس ممراً شرفياً لأبطال الدوري، بينما ستكون المباراة بمثابة وداع للمدرب أوليفر غلاسنر، لجماهير ملعب سيلهرست بارك.

أما في ملعب الاتحاد، فستكون الأنظار موجهة نحو الوداع العاطفي للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي سيخوض مباراته الأخيرة مع مانشستر سيتي، بعد رحلة تاريخية استمرت 10 سنوات، وذلك خلال مواجهة أستون فيلا.



ويستعد جمهور سيتي لتحويل المباراة إلى مهرجان تكريم للأسطورة الإسبانية، الذي قاد النادي لحصد 17 لقباً كبيراً، بينها ثلاثية تاريخية، فيما تشير التقارير إلى اقتراب إنزو ماريسكا من خلافته في تدريب الفريق.



وفي أنفيلد، ينتظر عشاق ليفربول، الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح، والقائد الأسكتلندي أندرو روبرتسون أمام برينتفورد، وسط تكهنات حول إمكانية إبقائهما على مقاعد البدلاء بسبب التوتر الذي شهدته علاقة صلاح بالمدرب آرني سلوت خلال الموسم.



ولا يزال ليفربول بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى برينتفورد لتحقيق مفاجأة قد تقوده إلى الدوري الأوروبي.

وفي صراع المقاعد الأوروبية، يخوض برايتون وهوف ألبيون، مواجهة مصيرية أمام مانشستر يونايتد، حيث يطمح «النوارس» لخطف بطاقة أوروبية، بينما يدخل يونايتد اللقاء دون أي ضغوط بعد ضمان مركزه الثالث.



كما يسعى سندرلاند، لإنهاء الموسم فوق غريمه نيوكاسل يونايتد، عندما يستضيف تشيلسي في وقت يحتاج فيه «البلوز» للفوز من أجل الحفاظ على آماله الأوروبية.

وفي مواجهة أخرى، يترقب بورنموث، هدية من مانشستر سيتي وليفربول أملاً في اقتناص بطاقة تاريخية إلى دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه نوتنغهام فورست.



أما فولهام، فيعيش حالة من الغموض بشأن مستقبل مدربه ماركو سيلفا، قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد وسط تقارير تربطه بالرحيل إلى بنفيكا البرتغالي.

وفي قاع الترتيب، ستكون مواجهة بيرنلي وولفرهامبتون واندررز، صراعاً أخيراً للهروب من المركز الأخير، بعدما تأكد هبوط الفريقين رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.