ليفربول وبورنموث على موعد مع أغرب سيناريو في تاريخ «البريميرليغ»

يفتح الدوري الإنجليزي الأبواب أمام سيناريو غير مسبوق في الجولة الأخيرة من الموسم، بعدما أصبح ليفربول وبورنموث مهددين بخوض مباراة فاصلة لحسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في واحدة من أغرب الاحتمالات الحسابية بتاريخ «البريميرليغ».

وكشف تقرير نشره موقع «ذا أثلتيك» أن الجولة الختامية قد تشهد حالة نادرة من التساوي الكامل بين الفريقين، ليس فقط في عدد النقاط، وإنما أيضًا في فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة وحتى المواجهات المباشرة، ما قد يدفع البطولة إلى إقامة مباراة إضافية على ملعب محايد لحسم المقعد الأوروبي الأخير.

ويدخل ليفربول الجولة الأخيرة في المركز الخامس برصيد 59 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط على بورنموث صاحب المركز السادس، وهي البطاقة الأخيرة المؤهلة حاليًا إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن الأمور ستصبح أكثر تعقيدًا إذا خسر ليفربول أمام برينتفورد، وفاز بورنموث على نوتنغهام فورست، ليتساوى الفريقان في عدد النقاط عند 59 نقطة لكل منهما.

لكن الأمر لا يتوقف عند النقاط فقط، إذ يمتلك ليفربول أفضلية حالية بفارق 6 أهداف كاملة، إلى جانب تفوقه بفارق 5 أهداف على مستوى الأهداف المسجلة، ما يعني أن بورنموث سيكون مطالبًا بفوز ضخم للغاية مع خسارة ليفربول بفارق ضئيل حتى يتساوى الفريقان في كل الأرقام.

وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأكثر غرابة قد يحدث إذا خسر ليفربول بنتيجة مثل 1-0 أو 2-1، مقابل فوز بورنموث بخماسية نظيفة أو بفارق خمسة أهداف مع تسجيل الطرفين، وهي نتائج ستجعل الفريقين متساويين في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة.

ولأن الفريقين تبادلا الفوز خلال مواجهتي الدوري هذا الموسم، بعدما فاز ليفربول 4-2 على ملعب «أنفيلد»، قبل أن يرد بورنموث بالفوز 3-2 على ملعبه، فإن المواجهات المباشرة لن تحسم الأمر أيضًا، خاصة أن كل فريق سجل هدفين خارج أرضه.

وفي حال تحقق هذا السيناريو بالكامل، فلن يبقى أمام رابطة الدوري الإنجليزي سوى إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين على ملعب محايد، لتحديد المتأهل الأخير إلى دوري أبطال أوروبا، في سابقة قد تكون الأولى بتاريخ المسابقة.

ولم يتوقف التقرير عند هذا الاحتمال فقط، بل أشار أيضًا إلى أن تتويج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي فتح الباب أمام إمكانية حصول الدوري الإنجليزي على مقعد إضافي في دوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يجعل المركز السادس مؤهلًا أيضًا للمسابقة القارية الموسم المقبل.

وفي هذه الحالة، سيصبح موقف بورنموث أسهل كثيرًا، إذ قد يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط أمام نوتنغهام فورست لضمان التأهل التاريخي إلى دوري أبطال أوروبا، بشرط تعثر برايتون الذي يطارده في جدول الترتيب.

ويعيش ليفربول ضغوطًا كبيرة في الجولة الأخيرة، خاصة بعد موسم شهد تراجعًا في النتائج مقارنة بالموسم الماضي، وسط انتقادات عديدة للمدرب آرني سلوت، بعدما فقد الفريق الكثير من هويته الفنية التي قادته للتتويج بلقب الدوري في الموسم السابق.

في المقابل، يواصل بورنموث واحدة من أكبر مفاجآت الموسم تحت قيادة أندوني إيراولا، بعدما تحول الفريق من مرشح للتواجد بمنتصف الجدول إلى منافس حقيقي على مقعد أوروبي تاريخي.

ويبدو أن الجولة الأخيرة من «البريميرليغ» لن تكون ختام عادي للموسم، بل قد تتحول إلى ليلة تاريخية تحمل واحدة من أغرب القصص التي عرفها الدوري الإنجليزي عبر تاريخه الطويل.