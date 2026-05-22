مانشستر يونايتد يغلق ملف المدرب.. كاريك باقٍ حتى 2028

أغلق مانشستر يونايتد ملف التعاقد مع مدير فني جديد، بعدما أعلن رسميًا استمرار مايكل كاريك في منصبه مدربًا للفريق حتى صيف 2028، ما يؤكد ثقة الإدارة بما قدمه المدرب الإنجليزي منذ توليه المهمة داخل «أولد ترافورد».

وأكد النادي في بيان رسمي أن كاريك سيواصل قيادة الفريق خلال السنوات المقبلة، بعدما نجح في إعادة الاستقرار الفني إلى مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، وفرض نفسه كأحد أبرز مفاجآت الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وجاء قرار التجديد بعد الفترة القوية التي عاشها يونايتد تحت قيادة كاريك، خاصة بعدما تسلم المهمة في يناير الماضي عقب رحيل المدرب البرتغالي روبن أموريم، في وقت كان الفريق يعاني تراجعًا في النتائج وابتعد عن المراكز الأولى.

ونجح كاريك في تغيير صورة الفريق سريعًا، إذ قاد مانشستر يونايتد لسلسلة نتائج إيجابية أعادت النادي إلى دائرة المنافسة، وسط إشادة كبيرة بطريقة اللعب والتحسن الواضح في أداء عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم برونو فرنانديز.

وكان تقرير نشره موقع «ذا أثلتيك» قد أشار إلى أن يونايتد حقق طفرة واضحة تحت قيادة كاريك، بعدما فاز الفريق في 11 مباراة من آخر 16 مواجهة بالدوري، مقابل خسارتين فقط، وهو ما منح الإدارة قناعة كاملة باستمرار المشروع الفني مع المدرب الإنجليزي.

كما لعبت الصفقات الهجومية الجديدة دورًا مهمًا في تحسن نتائج الفريق، بعدما تألق الثلاثي بنيامين سيسكو وماتيوس كونيا وبرايان مبيومو، وساهموا بشكل مباشر في تطوير الفاعلية الهجومية للفريق خلال الموسم.

ويبدو أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى لتجنب حالة عدم الاستقرار الفني التي عانى منها النادي خلال السنوات الماضية، عبر منح كاريك الوقت الكافي لبناء مشروع طويل الأمد يعيد الفريق للمنافسة المستمرة على البطولات المحلية والأوروبية.