انتكاسة جديدة لنوير قبل كأس العالم 2026

سيغيب مانويل نوير عن مواجهة بايرن ميونيخ أمام شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا، بسبب إصابة في عضلة الساق، في انتكاسة جديدة للحارس المخضرم قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026.

وأعلن بايرن ميونيخ استبعاد نوير من قائمة الفريق المكونة من 21 لاعباً والمتجهة إلى العاصمة الألمانية برلين لخوض المباراة النهائية، بعدما فشل في التعافي الكامل من الإصابة.

وكان نوير قد سجل عودة مفاجئة إلى قائمة ألمانيا المشاركة في كأس العالم، وفق التشكيلة التي أعلنها المدرب يوليان ناغلسمان، بعد عامين من اعتزاله اللعب الدولي.

ورغم بلوغه 40 عاماً، يواصل نوير تقديم مستويات قوية هذا الموسم، حيث اختير رجل المباراة في فوز بايرن 2-1 على ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، لكن الإصابات المتكررة حرمته من خوض عدة مباريات.

ويعاني الحارس الألماني من تجدد الإصابة في عضلة الساق نفسها التي تعرضت لإصابة خطيرة فيها بعد حادث تزلج عام 2022.

وكان نوير قد غادر مباراة بايرن الأخيرة في الدوري الألماني بعد مرور 60 دقيقة فقط بسبب شعوره بآلام في العضلة ذاتها.

ومن المنتظر أن يحل الحارس الشاب يوناس أوربيغ بديلاً لنوير في النهائي، علماً بأنه سيرافق أيضاً منتخب ألمانيا خلال كأس العالم كحارس إضافي للتدريبات.

وبعد تتويجه بلقب الدوري الألماني، يسعى بايرن ميونيخ لتحقيق الثنائية المحلية للمرة الرابعة عشرة في تاريخه عندما يواجه شتوتغارت في النهائي.