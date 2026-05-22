سلوت يتحدث لأول مرة عن منشور صلاح المثير للجدل

كسر آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، صمته للمرة الأولى بشأن منشور محمد صلاح المثير للجدل، بعدما تحدث النجم المصري علنًا عن ابتعاد الفريق عن شخصيته الهجومية المعتادة، مؤكدًا أن ما يجمعه مع صلاح هو هدف واحد يتمثل في إعادة ليفربول إلى طريق النجاح.

وقال سلوت، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، إن علاقته بصلاح لا تشهد أي خلافات، مشددًا على أن الطرفين يتفقان على ضرورة استعادة الفريق لمستواه المعتاد.

وأضاف المدرب الهولندي: «أنا وصلاح نتشارك نفس الاهتمامات.. نريد الأفضل للنادي ونريد النجاح»، في أول تعليق مباشر منه على الرسالة التي نشرها صلاح عبر حساباته الرسمية، والتي أثارت نقاشًا بين جماهير ليفربول خلال الأيام الماضية.

ورفض سلوت الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام برينتفورد، مؤكدًا أنه لا يناقش تشكيل فريقه مسبقًا، لكنه أوضح أن تركيزه بالكامل منصب على تجهيز جميع اللاعبين للمباراة الحاسمة، خاصة أن ليفربول يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لحسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا رسميًا.

واعترف مدرب ليفربول بخيبة أمله بعد خسارة الفريق أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2 في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي أجلت حسم بطاقة دوري الأبطال حتى الجولة الأخيرة، بعدما تجمد رصيد الفريق عند 59 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام بورنموث صاحب المركز السادس.

وأوضح سلوت أن الجهاز الفني لم يلاحظ أي تأثير سلبي لمنشور صلاح داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أن الفريق تدرب بصورة قوية طوال الأسبوع، وأن الجميع يدرك أهمية إنهاء الموسم بشكل جيد بعد سلسلة من خيبات الأمل التي عاشها النادي هذا الموسم.

وتحدث المدرب الهولندي بصراحة عن أداء ليفربول هذا الموسم، معترفًا بأنه لم يكن راضيًا عن الكثير من فترات اللعب، قائلاً إن الفريق بحاجة إلى التطور خلال الصيف المقبل واستعادة كرة القدم التي يحبها الجمهور، في إشارة واضحة إلى الانتقادات التي طالت شخصية الفريق وأسلوبه الهجومي.

وأشار سلوت إلى أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا سيكون له تأثير مباشر على خطط ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن الإدارة تدرك أهمية المشاركة في المسابقة الأوروبية الأكبر عند التخطيط للموسم المقبل.

وفي المقابل، يدخل برينتفورد المواجهة بطموحات أوروبية أيضًا، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف برايتون صاحب المركز السابع، مع استمرار آماله في إنهاء الموسم ضمن المقاعد المؤهلة للمسابقات القارية.