المقاعد الأوروبية وكابوس الهبوط يشعلان ختام الدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، وفي إسبانيا على وجه الخصوص، إلى الملاعب الإسبانية، حيث تُسدل الستار على واحدة من أكثر نسخ الدوري الإسباني إثارة وتشويقاً.

ورغم حسم صراع الصدارة رسمياً بتتويج برشلونة باللقب، وضمان ريال مدريد مركز الوصافة، فإن الإثارة الحقيقية تتركز في النصف السفلي من جدول الترتيب، وفي الصراع المحتدم على المقاعد الأوروبية المتبقية.

وتقام جميع مباريات الجولة الختامية غداً السبت، باستثناء مواجهة فياريال وضيفه أتلتيكو مدريد، المقررة بعد غد الأحد.

وبعد تأكد هبوط ريال أوفييدو رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية، يتبقى مقعدان مجهولان في قطار الهبوط، وسط صراع ثلاثي مباشر بين جيرونا وإلتشي وريال مايوركا.

وتحظى مواجهة جيرونا وإلتشي بأهمية استثنائية، حيث يحتل جيرونا المركز الثامن عشر برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز السابع عشر برصيد 42 نقطة.

وسيضمن الفائز من جيرونا وإلتشي البقاء في الدوري الإسباني، فيما سيتجه الخاسر إلى دوري الدرجة الثانية.

ولا يملك جيرونا أي خيار سوى الفوز على ملعبه «مونتيليفي»، لأن التعادل أو الخسارة يعنيان هبوطه رسمياً، بينما يمنح الفوز الفريق 43 نقطة ويُبقيه ضمن أندية الليغا.

أما إلتشي، فيدخل المباراة بأفضلية نسبية، إذ يكفيه التعادل أو الفوز لضمان البقاء رسمياً.

لكن الخسارة ستضعه تحت ضغط هائل، خاصة إذا نجح مايوركا في تحقيق الفوز، حيث ستتساوى الفرق في النقاط، وتصبح المواجهات المباشرة وفارق الأهداف عوامل حاسمة.

ويتمسك ريال مايوركا، صاحب المركز التاسع عشر برصيد 39 نقطة، بأمل البقاء رغم صعوبة المهمة.

ويستضيف مايوركا على ملعب «سون مويكس» فريق ريال أوفييدو، الذي هبط رسمياً ولا يملك أي دافع في المباراة.

ويحتاج مايوركا إلى الفوز أولاً، مع انتصار جيرونا على إلتشي، حتى يصل إلى 42 نقطة ويتفوق على إلتشي بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

ورغم وجود أندية مثل أوساسونا وليفانتي وإشبيلية وديبورتيفو ألافيس ضمن حسابات الهبوط نظرياً، فإنها ضمنت البقاء رسمياً بفضل تفوقها في المواجهات المباشرة.

ولن يقتصر الصراع على الهبوط فقط، إذ تشتعل المنافسة أيضاً على المقاعد الأوروبية.

وضمنت أندية برشلونة وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد احتلالها المراكز الخمسة الأولى، كما ضمن ريال سوسيداد المشاركة في الدوري الأوروبي بصفته بطلاً لكأس ملك إسبانيا.

وينحصر الصراع على المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي بين سلتا فيغو وخيتافي.

ويحتل سلتا فيغو المركز السادس برصيد 51 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام خيتافي.

ويحتاج سلتا فيغو إلى الفوز أو التعادل أمام إشبيلية لضمان المشاركة في الدوري الأوروبي دون انتظار نتيجة خيتافي أمام أوساسونا.

كما قد يتأهل سلتا فيغو حتى في حال خسارته، إذا تعثر خيتافي أمام أوساسونا.

أما خيتافي، فلا يملك سوى الفوز وانتظار خسارة سلتا فيغو، ليتساوى الفريقان في النقاط، مع تفوق خيتافي بالمواجهات المباشرة.

وفي حال احتلال خيتافي المركز السادس، سيشارك سلتا فيغو في دوري المؤتمر الأوروبي.

كما يبقى الباب مفتوحاً أمام رايو فاييكانو وفالنسيا لخطف المركز السابع، في حال تعثر خيتافي.

ويحتل رايو فاييكانو المركز الثامن برصيد 47 نقطة، ويأمل في تعثر خيتافي، مع تحقيق الفوز على ألافيس.

أما فالنسيا، صاحب المركز التاسع برصيد 46 نقطة، فيحتاج إلى الفوز على برشلونة في ملعب «الميستايا»، مع خسارة خيتافي وفشل رايو فاييكانو في الفوز، حتى يتمكن من التأهل أوروبياً.

المباريات:

السبت:

فالنسيا × برشلونة

سلتا فيغو × إشبيلية

خيتافي × أوساسونا

مايوركا × ريال أوفييدو

ريال بيتيس × ليفانتي

ألافيس × رايو فاييكانو

ريال مدريد × أتلتيك بلباو

جيرونا × إلتشي

إسبانيول × ريال سوسيداد

الأحد:

فياريال × أتلتيكو مدريد