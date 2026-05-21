أرسنال يحقق الحلم وليفربول يسقط في الفخ.. موسم التوقعات الفاشلة بالدوري الإنجليزي



أنهى آرسنال أخيراً انتظاراً استمر 22 عاماً للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في موسم قلب كل التوقعات رأساً على عقب، بعدما خرج ليفربول حامل اللقب من المنافسة مبكراً، ومثّل توتنهام إحدى كبريات خيبات الموسم، وظهرت مفاجآت غير متوقعة مثل اقتراب سندرلاند من إنهاء الموسم في النصف الأعلى من الجدول، ودخول برينتفورد سباق التأهل الأوروبي، في نسخة بدت فيها توقعات ما قبل الموسم بعيدة تماماً عن الواقع.



وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثلتيك» أن نماذج التوقعات الخاصة بشركة «أوبتا» وعدداً من كتاب الصحيفة، رشحت ليفربول للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي بعد صيف إنفاق ضخم وتعاقدات قوية، لكن الفريق ابتعد سريعاً عن سباق الصدارة، وفقد الكثير من هويته الفنية التي قادته للتتويج بلقب موسم 2024-2025.



وأوضح التقرير أن صفقات ليفربول الجديدة لم تحقق التأثير المنتظر، بعدما سجل فلوريان فيرتز خمسة أهداف فقط خلال 32 مباراة، في حين اكتفى ألكسندر إيزاك بثلاثة أهداف في الدوري، في وقت تعرض فيه هوجو إيكيتيكي لإصابة قوية في وتر أكيليس بعد تسجيله 11 هدفاً.



واستفاد آرسنال من هذا التراجع ليحسم اللقب أخيراً تحت قيادة ميكيل أرتيتا، بعدما حافظ الفريق على توازنه في المباريات المهمة، وحقق سلسلة انتصارات صعبة بنتائج 1-0 أمام نيوكاسل ووست هام وبيرنلي، مع اعتماد واضح على الكرات الثابتة والتنظيم الدفاعي، حيث خرج الفريق بـ19 مباراة بشباك نظيفة.



وأشار التقرير إلى أن الصفقات الجديدة لعبت دوراً مهماً في تتويج آرسنال، بعدما تألق مارتن زوبيميندي في بداية الموسم، وسجل فيكتور جيوكيريس تسعة أهداف خلال عام 2026، وقدم إيبيريتشي إيزي مساهمات مهمة في سباق اللقب.



وفي المقابل، عاش توتنهام موسماً كارثياً، بعدما كان مرشحاً للمنافسة على المراكز الأوروبية، لكن الفريق دخل في دوامة نتائج سلبية أطاحت بالمدرب توماس فرانك بعد 26 مباراة، قبل أن يتولى إيجور تيودور المهمة لفترة قصيرة، ثم يصل روبرتو دي زيربي لإنقاذ الفريق من الهبوط، مع بقاء خطر السقوط قائماً حتى الجولة الأخيرة.



وفاجأ مانشستر يونايتد الجميع بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث، رغم أن توقعات «أوبتا» وضعته في النصف السفلي من الجدول، في حين توقع بعض كتاب «ذا أثلتيك» إنهاءه الموسم في المركزين السادس أو الثامن.



واستعاد مانشستر يونايتد توازنه بعد رحيل روبن أموريم في يناير، مع وصول مايكل كاريك الذي أعاد الفريق للمنافسة، مستفيداً من تألق الثلاثي بنيامين سيسكو وماتيوس كونيا وبرايان مبيومو، بعدما ساهموا في 31 هدفاً من أصل 66 سجلها الفريق.



وخصص التقرير مساحة كبيرة للحديث عن مفاجآت الموسم، وعلى رأسها سندرلاند، بعدما توقعت «أوبتا» هبوط الفريق واحتلاله المركز الأخير، ورشح أيضاً 19 كاتباً من أصل 30 هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز فرق الموسم ويقترب من إنهاء الدوري في النصف الأعلى من الجدول.



كما نجح برينتفورد في قلب التوقعات، بعدما كان مرشحاً للصراع على البقاء، لكنه اقترب من المنافسة الأوروبية بفضل تألق إيغور تياغو الذي سجل 22 هدفاً، إلى جانب كاويمين كيليهير وميكيل دامسجارد ودانجو واتارا.



وأكد التقرير أن موسم 2025-2026 كان من أكثر مواسم الدوري الإنجليزي تقلباً، بعدما اصطدمت توقعات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية بواقع مختلف تماماً داخل الملعب، في نسخة أثبتت أن كرة القدم لا تزال قادرة على كسر كل القواعد.