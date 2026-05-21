حافلة أستون فيلا تجوب قرية في غانا احتفالاً باللقب

في الوقت الذي تجوب فيه حافلة مكشوفة شوارع برمنغهام، اليوم، وعلى متنها فريق أستون فيلا الإنجليزي ومدربه أوناي إيمري الفائز بالدوري الأوروبي، بعدما أنهى أستون فيلا فترة جفاف استمرت 30 عاماً من غياب الألقاب أمس بفوزه 3-0 على فرايبورغ الألماني في ملعب بشكتاش بارك بإسطنبول.

في مكان آخر من القارة السمراء، وفي نفس التوقيت، ستجوب حافلة صغيرة مليئة بمشجعي أستون فيلا أنحاء قرية جوابين الغانية للاحتفال باللقب، وعلى بعد أكثر من 5000 كيلومتر من شوارع برمنغهام سيمر موكب مكون من 30 دراجة نارية وحافلة صغيرة عبر شوارع القرية، والتي تضم حوالي 1000 مشجع لفريق أستون فيلا، بالإضافة إلى مشجعي نادي غانا ليونز، وهو نادٍ للمشجعين يرأسه أوسو بواكي وهو مشجع متعصب لفريق أستون فيلا طوال حياته الذي قال: كان يوم أمس أحد أفضل لحظات حياتنا، ويا ​​له من وقت مناسب لدعم أستون فيلا، لقد استأجرنا 30 دراجة نارية حتى نتمكن من التجول في جميع أنحاء المنطقة سنذهب إلى هناك لنرى كيف سيهتف الجميع، وكيف يشعر الجميع بالسعادة، اليوم سنستخدم حافلتنا الصغيرة كما سيفعل فريق أستون فيلا في برمنغهام .

ينبع حب جوابين لفريق أستون فيلا من جده دانيال، الذي اعتاد الإقامة مع عائلة من برمنغهام تشجع فريق أستون فيلا.

وأضاف بواكي: عندما كنا صغاراً، كان يروي لنا قصصاً وتاريخاً عن أستون فيلا. وكان يتحدث عن الأسطورة بول ماكغراث، الذي خاض أكثر من 250 مباراة مع فيلا بين عامي 1989 و 1996. كان ماكغراث جزءاً من الفريق عندما فاز أستون فيلا بآخر ألقابه، كأس الدوري عام 1996.

وأضاف: منذ ذلك الحين، ينتظر جيل جديد من مشجعي فيلا في جوابين أن يصنع النادي التاريخ، واستمر ذلك حتى سجل كل من يوري تيليمانس وإيمي بوينديا ومورغان روجرز أهدافاً ضد فرايبورغ، أمس، في تركيا، لقد كان الأمر مذهلاً. يا له من وقت رائع أن نعيشه حيث نتجمع لدعم أستون فيلا.