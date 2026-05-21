ماكس دومان يحطم الأرقام ويكتب التاريخ مع أرسنال



واصل ماكس دومان لاعب أرسنال كتابة اسمه مبكراً في تاريخ الكرة الإنجليزية بعد أن أصبح أصغر لاعب يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه، بعمر 16 عاماً و144 يوماً، متجاوزاً الرقم الذي كان يحمله نجم مانشستر سيتي فيل فودين، الذي حقق اللقب بعمر 17 عاماً و350 يوماً، إلى جانب ريكو لويس "18 عاماً و188 يوماً"، إبراهيم دياز "18 عاماً و283 يوماً"، كما أنه أصغر لاعب شارك مع أرسنال في الدوري، وأصغر من سجل هدفاً في «البريميرليغ» ، إضافة إلى أنه أصغر من شارك في دوري أبطال أوروبا.



ويؤكد الإنجاز المزدوج المتمثل في تتويجه باللقب وكونه أصغر لاعب يفوز به، حجم الموهبة التي يملكها دومان، والذي يُنظر إليه داخل أروقة أرسنال كأحد أهم المشاريع المستقبلية للنادي، خاصة بعد المستويات اللافتة التي قدمها في الفئات السنية ثم ظهوره بثقة كبيرة مع الفريق الأول رغم صغر سنه.



ويتميز اللاعب صغير السن، بمهاراته العالية في المراوغة والتحكم بالكرة واللعب تحت الضغط، وهي أمور جعلت جماهير أرسنال تطلق عليه لقب "ميسي الأرسنال"، في ظل التشابه الكبير بين أسلوبه الهجومي وطريقته في التحرك بالكرة.



ويبدو أن أرسنال لم يكتفِ بالعودة إلى منصة التتويج هذا الموسم، بل نجح أيضاً في تقديم موهبة استثنائية يعتقد كثيرون أنها ستكون أحد أبرز نجوم الكرة الإنجليزية خلال السنوات المقبلة.