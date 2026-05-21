يوفنتوس ينتظر معجزة للتأهل إلى دوري الأبطال

وضع يوفنتوس نفسه في مأزق كبير بعدما سقط الأحد الماضي على أرضه أمام فيورنتينا، ليصبح موسمه مهدداً بالتحول إلى كارثة مع خروجه من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قبل مرحلة واحدة على ختام الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويختتم يوفنتوس موسمه الأحد بمواجهة جاره تورينو، في واحدة من أكثر مباريات الديربي اختلالاً في موازين القوى، إذ لم يخسر أمام «تورو» منذ 11 عاماً، لكن الضغوط تبدو كبيرة على فريق المدرب لوتشانو سباليتي لتحقيق الفوز.

وبدا يوفنتوس في طريقه لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، لكن خسارته أمام فيورنتينا 0-2 في الجولة الماضية أبقته في المركز السادس، ليصبح بحاجة إلى تعثر منافسيه من أجل ضمان المشاركة في دوري الأبطال، حتى في حال فوزه على تورينو.

وتولى سباليتي تدريب يوفنتوس في أكتوبر الماضي عندما كان الفريق في المركز السابع، بهدف إعادة النادي إلى دوري أبطال أوروبا.

لكن الغياب عن البطولة القارية يبدو وارداً، ما قد يؤثر على عائدات النادي وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفية.

ويتأخر يوفنتوس بفارق نقطتين عن روما الرابع، الذي يواجه فيرونا الهابط إلى الدرجة الثانية، وكذلك عن ميلان صاحب المركز الثالث، قبل مباراته أمام كالياري على ملعب «سان سيرو».

كما يترقب يوفنتوس نتيجة مواجهة كومو الخامس أمام كريمونيزي، في مباراة مؤثرة على سباق التأهل الأوروبي وصراع الهبوط.

ويحتل كريمونيزي المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية، بفارق نقطة واحدة خلف ليتشي السابع عشر، الذي يستضيف جنوى.

وكان ميلان يعيش فترة صعبة قبل فوزه المهم على جنوى، ليستعيد آماله في التأهل إلى دوري الأبطال، فيما ضمن كالياري البقاء في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على تورينو 2-1.

ومن المتوقع أن يمتلئ ملعب «سان سيرو» بأكثر من 70 ألف مشجع في مواجهة ميلان وكالياري، وسط ترقب لمشاركة النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وكان من المتوقع غياب مودريتش عن بقية الموسم بعد تعرضه لكسر في عظم الوجنة إثر اصطدام مع مانويل لوكاتيلي الشهر الماضي، لكنه عاد إلى التدريبات مرتدياً قناعاً واقياً، وأصبح قريباً من المشاركة أساسياً.

ويملك مودريتش خيار تمديد عقده مع ميلان لموسم إضافي بعد مشاركته المرتقبة في كأس العالم.

ومن المقرر أن يخوض نابولي مباراته الأخيرة بقيادة المدرب أنتونيو كونتي أمام أودينيزي، وسط تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله لتدريب المنتخب الإيطالي.

وكان كونتي قد قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول مع الفريق، بينما يمتد عقده حتى يونيو 2027.

ويختتم إنتر، المتوج بثنائية الدوري والكأس، موسمه السبت بمواجهة بولونيا.