فضيحة التجسس تحرم ساوثهامبتون من حلم العودة إلى «البريميرليغ»

خسر نادي ساوثهامبتون الطعن الذي تقدم به ضد قرار استبعاده من نهائي التصفيات المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ثبت تورطه في وقائع تجسس على تدريبات عدد من منافسيه خلال الموسم الجاري، ليتأكد غيابه عن المباراة النهائية التي كانت تمثل فرصته الأخيرة للعودة إلى «البريميرليغ».

وأكدت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أن نادي ميدلسبره سيشارك بدلًا من ساوثهامبتون في النهائي المرتقب أمام هال سيتي يوم السبت، عقب تثبيت العقوبات الموقعة على النادي الإنجليزي.

واعترف ساوثهامبتون بقيامه بالتجسس على حصة تدريبية لنادي أكسفورد في ديسمبر الماضي، ثم مراقبة تدريب آخر لفريق إبسويتش خلال أبريل، قبل أن تتكرر الواقعة مجددًا قبل مواجهة ميدلسبره في الدور نصف النهائي من التصفيات، والتي انتهت بفوز ساوثهامبتون.

وحدثت الوقائع الثلاث بعد تعيين توندا إيكرت مديرًا فنيًا للفريق في ديسمبر الماضي، وهو ما دفع رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي إلى فتح تحقيق في الوقائع.

وقررت لجنة مستقلة هذا الأسبوع خصم أربع نقاط من رصيد ساوثهامبتون في الموسم المقبل، إلى جانب استبعاده من النهائي المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي العقوبة التي كلفت النادي خسارة مالية ضخمة، بعدما فقد فرصة المنافسة على عوائد الصعود التي لا تقل عن 200 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 268 مليون دولار أمريكي.