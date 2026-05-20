مشجعو أرسنال في بوتسوانا ضحية «بيان كاذب»



ظن مشجعو نادي أرسنال لكرة القدم في بوتسوانا، الدولة الواقعة جنوب أفريقيا، أن لديهم سبباً آخر للفرح: عطلة رسمية للاحتفال بفوز فريقهم بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عاماً.



لكن لسوء حظهم، أكدت حكومة بوتسوانا بأن الإعلان الذي يفيد بإمكانية حصولهم على عطلة يوم الأربعاء احتفالاً بالفوز، هو خبر كاذب.



ونشرت الحكومة البيان المتداول عبر منصة «إكس»، مع كلمة «كاذب» مكتوبة باللون الأحمر. وجاء في بيان الحكومة: «لا، لا توجد عطلة لمشجعي أرسنال».



وقال البيان الكاذب المتداول على الإنترنت، والذي يحمل شعار جمهورية بوتسوانا وختماً من مكتب الرئيس، إن الرئيس دوما بوكو قد كافأ مشجعي أرسنال على «شغفهم وولائهم ودعمهم الثابت».