45 ألف جنيه إسترليني ثمن حضور ليلة تتويج أرسنال بـ «البريميرليغ»



وصلت أسعار تذاكر جماهير أرسنال لمباراة كريستال بالاس، التي سيشهد ملعبها تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي، إلى 45 ألف جنيه إسترليني، عبر مواقع إعادة البيع، في واحدة من أغلى أسعار التذاكر المرتبطة بمباريات «البريميرليغ» في التاريخ.



وكشفت صحيفة «ذا أثلتيك»، أن بعض تذاكر مدرجات جماهير أرسنال في ملعب «سيلهرست بارك»، جرى عرضها للبيع مقابل 45 ألف جنيه إسترليني، بينما بلغت أقل الأسعار المعروضة نحو 3 آلاف جنيه، في حين تراوحت أغلب التذاكر بين 10 آلاف و20 ألف جنيه إسترليني.



وتستمر عمليات البيع، رغم أن القوانين البريطانية تمنع إعادة بيع تذاكر الدوري الإنجليزي بشكل غير قانوني، إلا أن العديد من مواقع إعادة البيع تعمل من خارج بريطانيا، وهو ما يسمح لها بمواصلة نشاطها بعيداً عن القوانين المحلية.



وظهرت إحدى المنصات ضمن أبرز المواقع التي عرضت التذاكر، رغم إدراجها سابقاً ضمن قائمة المواقع غير المعتمدة من رابطة الدوري الإنجليزي، وأوضح التقرير أن المنصة تعمل خارج نطاق القوانين البريطانية الخاصة بإعادة بيع التذاكر.



وجاء الإقبال الكبير على التذاكر، بعد حسم أرسنال لقب الدوري الإنجليزي رسمياً للمرة الأولى منذ 22 عاماً، عقب تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث، ليضمن فريق ميكيل أرتيتا التتويج قبل الجولة الأخيرة من الموسم.



وفرض نادي كريستال بالاس عدة إجراءات مشددة قبل المباراة، في محاولة لمنع جماهير أرسنال من شراء تذاكر مدرجات أصحاب الأرض، بعدما قرر النادي إيقاف خاصية مشاركة التذاكر الخاصة بالمباراة، مع تهديد أي مشجع يثبت قيامه بإعادة بيع التذكرة، بحرمانه من شراء التذاكر الموسمية أو العضويات خلال الموسم المقبل.



واشترط كريستال بالاس أيضاً، امتلاك الجماهير حسابات قديمة بالنادي قبل الأول من ديسمبر الماضي، من أجل الحصول على تذاكر المباراة، إلى جانب تطبيق إجراءات أمنية إضافية، وعمليات تفتيش داخل الملعب قبل المواجهة.



ورغم تلك الإجراءات، استمرت مئات التذاكر في الظهور عبر مواقع إعادة البيع، بما في ذلك تذاكر مدرجات جماهير كريستال بالاس، إذ تراوحت الأسعار بين 944 جنيهاً إسترلينياً، وأكثر من 72 ألف جنيه لبعض المقاعد، وباقات الضيافة الخاصة.



وأشار التقرير إلى أن بعض التذاكر المعروضة للبيع، لم تكن تتضمن أرقام المقاعد بشكل واضح، واكتفت بتحديد المنطقة الخاصة بالمقعد داخل الملعب.