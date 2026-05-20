رئيس وزراء بريطانيا يهنئ فريقه المفضل بلقب الدوري الإنجليزي



استغل كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، بعض الوقت بعيداً عن انشغاله بمشاكله السياسية لتهنئة فريقه المفضل، أرسنال، بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكتب ستارمر على حسابه الخاص بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من حسم اللقب في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: «22 عاماً طويلة لأرسنال، لكن أخيراً عدنا إلى مكاننا الطبيعي. أبطال!».



يشار إلى أن هذا هو اللقب الـ14 لأرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز والأول منذ موسم 2003 / 2004، علماً بأن الفريق يتطلع للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حينما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي (حامل اللقب)، في المباراة النهائية للمسابقة القارية يوم 30 مايو الجاري بالعاصمة المجرية بودابست.