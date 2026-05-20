أرتيتا يدخل قائمة أساطير أرسنال بعد لقب الدوري الإنجليزي

نجح ميكيل أرتيتا في ترسيخ مكانته داخل تاريخ أرسنال، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، لينضم إلى قائمة أعظم مدربي النادي اللندني عبر تاريخه.

وأصبح أرتيتا أول قائد سابق لأرسنال يقود الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي كمدير فني، منهياً انتظارًا دام 22 عامًا، بعد التحول الكبير الذي أشرف عليه منذ توليه تدريب الفريق في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ومنذ وصوله إلى ملعب الإمارات، لم ينهِ أرتيتا أي موسم في مركز أقل من الموسم الذي سبقه، خلال ستة أعوام ونصف العام قضاها في شمال لندن، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

واحتل أرسنال المركز الثامن في الأشهر الأولى تحت قيادة المدرب الإسباني، وهو الموسم الذي تُوج فيه الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل تكرار الإنجاز في موسم 2020-2021، ثم التقدم إلى المركز الخامس بعد ذلك بعام.

واقترب أرسنال تحت قيادة أرتيتا من التتويج بالدوري خلال المواسم الثلاثة التالية، بعدما أنهى الموسم وصيفًا في كل مرة، قبل أن ينجح أخيرًا في قيادة الفريق إلى لقبه الرابع عشر في البطولة.

وبات أرتيتا ثامن مدرب يتوج بالدوري مع أرسنال، بعد الفرنسي آرسين فينغر، وهيربرت تشابمان، وجورج أليسون، وتوم ويتاكر، وجورج جراهام، وجو شو، وبيرتي مي.

ويزداد إنجاز أرتيتا تميزًا لكونه تولى تدريب أرسنال دون أي تجربة سابقة كمدير فني، ليصبح أول مدرب يحقق لقب الدوري الإنجليزي في تجربته التدريبية الأولى منذ الأسكتلندي كيني دالغليش مع ليفربول في ثمانينيات القرن الماضي.

كما سار المدرب الإسباني على خطى مدربي أرسنال التاريخيين الذين حققوا اللقب في بداياتهم التدريبية، مثل بيرتي مي وتوم ويتاكر وجورج أليسون وجو شو.

ورغم ذلك، أصبح أرتيتا، البالغ من العمر 44 عامًا و54 يومًا، أصغر مدرب يقود أرسنال للفوز بالدوري، متفوقًا بفارق ضئيل على جورج جراهام، الذي كان أكبر منه بـ124 يومًا عندما قاد الفريق للتتويج في موسم 1988-1989.

ويُعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الوحيد الذي توج بالدوري الإنجليزي الممتاز في عمر أصغر من أرتيتا.

كما أصبح أرتيتا ثاني لاعب سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بالبطولة كمدرب، بعد الإيطالي روبرتو مانشيني، بينما يُعد جوسيب غوارديولا المدرب الإسباني الوحيد الآخر الذي حقق هذا الإنجاز.

وقاد أرتيتا أرسنال إلى 25 انتصارًا هذا الموسم، ليمنح النادي لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2003-2004، كما نجح أيضًا في قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 30 مايو/أيار الجاري على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست.

ويأمل المدرب الإسباني في قيادة أرسنال للتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، ليضيف إنجازًا جديدًا لمسيرته مع النادي.

وتجاوزت نسبة انتصارات أرتيتا حاجز 60 بالمئة خلال 351 مباراة قاد فيها الفريق، وهو رقم يضعه إلى جانب أسماء تاريخية مثل آرسين فينغر وجورج جراهام وهيربرت تشابمان.

وبعد إنهاء انتظار أرسنال الطويل لاستعادة لقب الدوري، بات أرتيتا أمام فرصة تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي الممتد لـ139 عامًا، عبر قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة.