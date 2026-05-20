في ليلة احتفالات أرسنال.. غابرييل يفاجئ مشجعًا حاول إهداءه هدية فاخرة (فيديو)

فاجأ البرازيلي غابرييل ماجاليس، مدافع أرسنال، أحد مشجعي الفريق بعدما رفض هدية فاخرة حاول تقديمها له خلال احتفالات النادي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر غابرييل داخل سيارته وسط تجمع جماهيري كبير احتفالًا بتتويج أرسنال بلقب «البريميرليغ»، واقترب أحد المشجعين محاولًا تقديم ساعة «رولكس» فاخرة للاعب البرازيلي، قبل أن يفاجئه المدافع بالاعتذار عن عدم قبولها.

ووفقًا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قيمة الساعة تقدر بحوالي 24 ألف دولار، واشتراها المشجع خصيصًا لإهدائها إلى غابرييل خلال احتفالات التتويج.

وأثارت اللقطة تفاعلًا بين جماهير أرسنال، بسبب الطريقة الهادئة التي تعامل بها غابرييل مع الموقف، أثناء احتفال اللاعب مع الجماهير بإنهاء انتظار دام 22 عامًا لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي.

وكان أرسنال قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم طويل من المنافسة مع مانشستر سيتي، ليحقق الفريق اللقب للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.