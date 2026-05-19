من دوري الأبطال إلى شبح الهبوط.. جماهير نيس تثور بعد موسم كارثي



دخل نادي نيس الفرنسي دوامة جديدة من الأزمات، بعدما اقتحمت جماهير الفريق أرض الملعب عقب التعادل السلبي أمام ميتز، وهي النتيجة التي دفعت النادي إلى خوض ملحق البقاء لتجنب الهبوط من الدوري الفرنسي.



وكشفت صحيفة «ديلي ميل» أن جماهير نيس اقتحمت ملعب «أليانز ريفييرا»، الأحد الماضي، فور إطلاق صافرة النهاية، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز الذي كان كافياً لضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى.



وعجز نيس عن هز شباك ميتز، رغم أن الأخير كان قد هبط رسمياً قبل المباراة، بعدما تذيل جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 15 نقطة عن فريق المدرب كلود بويل.



وأجبرت النتيجة فريق نيس على خوض مواجهة فاصلة من مباراتين أمام سانت إيتيان، صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الدوري الفرنسي الموسم المقبل.



وذكرت الصحيفة أن مجموعات «الألتراس» اقتحمت أرض الملعب وهي ترتدي أقنعة وتحمل الشماريخ، بينما غادر اللاعبون سريعاً إلى غرف الملابس لتجنب الاحتكاك بالجماهير الغاضبة.



وأشارت «ديلي ميل» إلى أن جماهير نيس كانت تستعد لهذا التحرك منذ الشوط الأول، بعدما غادرت أماكنها المعتادة في المدرجات العليا واتجهت إلى الصفوف القريبة من أرض الملعب مع تزايد التوتر داخل الاستاد.



ووجهت الجماهير غضبها إلى المالك البريطاني جيم راتكليف وشركة «إينيوس»، في ظل تراجع نتائج الفريق بصورة كبيرة خلال الموسم الحالي.



وعاش نيس تحولاً كبيراً خلال أقل من عام، بعدما شارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عقب إنهائه الموسم الماضي في المركز الرابع، قبل أن يجد نفسه قريباً من الهبوط إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ ما يقارب 20 عاماً.



ورفعت الجماهير قبل المباراة لافتة حملت عبارة «الجميع إلى باريس»، دعماً للفريق قبل مواجهة لانس في نهائي كأس فرنسا يوم الجمعة المقبل على ملعب «ستاد دو فرانس»، لكن أجواء المدرجات تغيرت سريعاً مع استمرار التعادل.



ورددت جماهير نيس هتافات غاضبة ضد اللاعبين خلال المباراة، مع شعورها بأن الفريق يقترب من فقدان فرصة البقاء في الدوري الفرنسي.



وأعادت الأحداث إلى الأذهان ما جرى في نوفمبر الماضي، عندما هاجمت جماهير نيس لاعبي الفريق في مركز التدريبات عقب 6 خسائر متتالية.



وذكرت تقارير فرنسية وقتها أن نحو 400 مشجع انتظروا وصول حافلة الفريق بعد الخسارة أمام لوريان بنتيجة 1-3، قبل الاعتداء على بعض اللاعبين.



وأضافت التقارير أن بعض اللاعبين تعرضوا للضرب والبصق، إلى جانب توجيه عبارات عنصرية ضدهم.



ويحاول راتكليف، الذي استحوذ على نيس عام 2019، بيع النادي خلال الفترة الحالية، لكنه لم ينجح حتى الآن في الوصول إلى اتفاق مع أي مستثمر جديد.