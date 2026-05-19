5 جنيهات إسترلينية ثمن مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا

تفقد جماهير كرة القدم في إنجلترا فرصة مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانًا لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، بعدما قررت شبكة «تي إن تي سبورتس» نقل المباراة النهائية عبر خدمات الاشتراك المدفوع فقط.

وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال، المقرر إقامته يوم 30 مايو في بودابست، سيُعرض حصريًا عبر شبكة «تي إن تي سبورتس» المملوكة لشركة «وارنر براذرز ديسكفري»، دون توفير بث مجاني للجماهير البريطانية كما جرت العادة خلال العقود الماضية.

ويعني القرار أن الجماهير الموجودة داخل المملكة المتحدة ستضطر إلى الاشتراك في إحدى الخدمات المدفوعة لمتابعة المباراة النهائية، سواء عبر شبكة «تي إن تي سبورتس» أو منصة «إتش بي أو ماكس».

وأوضحت الصحيفة أن أقل تكلفة متاحة لمتابعة نهائيات البطولات الأوروبية الثلاث ستكون من خلال الاشتراك الأساسي في منصة «إتش بي أو ماكس»، مقابل 4.99 جنيه إسترليني شهريًا، بدلًا من الاشتراك الكامل في «تي إن تي سبورتس» الذي تصل قيمته إلى 31.99 جنيهًا إسترلينيًا.

وامتد القرار أيضًا إلى نهائي الدوري الأوروبي بين أستون فيلا وفرايبورج غدًا 20 مايو، إضافة إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين كريستال بالاس ورايو فاييكانو يوم 27 من الشهر نفسه.

وأنهت الشبكة بذلك تقليدًا استمر منذ عام 1992، بعدما اعتادت الجماهير البريطانية مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا عبر القنوات المفتوحة دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.

وحافظت شبكة «بي تي سبورت» قبل تحولها إلى «تي إن تي سبورتس»، على إتاحة المباريات النهائية مجانًا منذ حصولها على حقوق دوري الأبطال والدوري الأوروبي بداية من موسم 2015-2016، سواء عبر البث التلفزيوني أو منصة «يوتيوب».

وواصلت «تي إن تي سبورتس» النهج نفسه خلال السنوات الماضية، رغم مطالبة المشاهدين العام الماضي بإنشاء حساب مجاني عبر منصة «ديسكفري بلس» لمتابعة النهائي.

وأكد مصدر داخل الشبكة، بحسب «ذا أتلتيك»، أن وضع المباريات النهائية الأوروبية الثلاث خلف الاشتراك المدفوع جاء باعتباره قرارًا تجاريًا.

ويأتي القرار بالتزامن مع اقتراب نهاية حقوق «تي إن تي سبورتس» في البطولات الأوروبية، بعدما حصلت شبكة «باراماونت» على حقوق دوري أبطال أوروبا بداية من دورة البث الجديدة لموسم 2027-2028، بينما انتقلت حقوق الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر إلى «سكاي سبورتس».

وشهدت حقوق بث دوري أبطال أوروبا في إنجلترا عدة تغييرات خلال العقود الماضية، بعدما احتفظت قناة «آي تي في» بحقوق النقل الحصري بين عامي 1992 و2003، قبل مشاركة الحقوق لاحقًا مع «سكاي سبورتس» حتى انتقالها إلى «بي تي سبورت» عام 2015.