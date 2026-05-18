ريال مدريد يعلن رحيل قائده كارفخال

أعلن نادي ريال مدريد رحيل قائده داني كارفخال عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة طويلة امتدت لأكثر من عقدين داخل النادي الملكي، تحول خلالها الظهير الإسباني إلى أحد أبرز الأسماء في تاريخ الفريق.

ووجه ريال مدريد رسالة شكر وتقدير إلى كارفخال، مؤكدًا أن اللاعب يُعد من أساطير النادي وكرة القدم العالمية، بعد السنوات الطويلة التي قضاها بقميص الفريق وما حققه خلالها من بطولات وإنجازات.

وبدأت رحلة كارفخال مع ريال مدريد عام 2002، بعدما انضم إلى أكاديمية النادي، قبل أن يقضي 10 مواسم في فرق الشباب، ثم واصل مشواره مع الفريق الأول على مدار 13 موسمًا متتاليًا.

وحقق الظهير الإسباني خلال مسيرته مع ريال مدريد 27 لقبًا، بينها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 بطولات في كأس العالم للأندية، و5 ألقاب في السوبر الأوروبي، إضافة إلى 4 بطولات في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس الملك، و4 كؤوس للسوبر الإسباني.

وأصبح كارفخال واحدًا من خمسة لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم نجحوا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات، بعدما كان عنصرًا أساسيًا في الجيل الذي قاد ريال مدريد إلى واحدة من أنجح فتراته على المستوى القاري والمحلي.

وخاض قائد ريال مدريد 450 مباراة بقميص الفريق في مختلف البطولات، وتمكن خلالها من تسجيل 14 هدفًا، إلى جانب مساهماته الدفاعية المستمرة على مدار سنوات طويلة.

وحصد اللاعب عدة جوائز فردية خلال السنوات الأخيرة، بعدما اختير ضمن التشكيلة المثالية لاتحاد اللاعبين المحترفين «فيفبرو» لعام 2024، كما تواجد في تشكيلة «ذا بيست» التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في العام نفسه.

وفاز كارفخال أيضًا بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، بعدما سجل هدفًا خلال المباراة النهائية التي قادت ريال مدريد إلى لقب جديد في البطولة القارية.

ومثل المدافع الإسباني منتخب بلاده في 51 مباراة دولية، ونجح في التتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2024، إضافة إلى بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2023.

وأشاد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بمسيرة كارفخال، مؤكدًا أن اللاعب ظل نموذجًا في تمثيل قيم النادي طوال سنواته داخل الفريق، كما وصفه بأنه أحد الرموز الكبيرة في تاريخ ريال مدريد.

وقال بيريز إن الصورة التي جمعت كارفخال بالراحل ألفريدو دي ستيفانو أثناء وضع حجر الأساس لمدينة ريال مدريد الرياضية ستبقى حاضرة دائمًا في ذاكرة جماهير النادي.

وأكد رئيس ريال مدريد أن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمام كارفخال مستقبلًا، تقديرًا لما قدمه طوال رحلته داخل «سانتياغو برنابيو».

وأعلن النادي الإسباني إقامة حفل تكريم ووداع خاص للاعب يوم السبت المقبل على ملعب «سانتياغو برنابيو»، بالتزامن مع المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإسباني، لمنح الجماهير فرصة توديع قائدها بعد نهاية مشواره الطويل مع الميرنغي.