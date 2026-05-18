تمت.. ريال مدريد يستعد للإعلان عن عودة مورينيو

اقترب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة إلى تدريب ريال مدريد، بعدما توصل النادي الإسباني إلى اتفاق مع المدرب المخضرم لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية والإعلان النهائي خلال الأيام المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن الاتفاق الشفهي بين ريال مدريد ومورينيو جرى بالفعل على جميع بنود التعاقد، بينما يتبقى فقط توقيع العقود والمستندات الرسمية قبل إعلان الصفقة بصورة نهائية.

وسيوقع مورينيو عقدًا لمدة عامين، على أن يسافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد عقب نهاية مواجهة أتلتيك بلباو الأخيرة للفريق في الدوري الإسباني.

ويعود المدرب البرتغالي إلى ريال مدريد بعد 13 عامًا من رحيله عن النادي، إذ تولى قيادة الفريق بين عامي 2010 و2013، وحقق خلال تلك الفترة لقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

ويستعد ريال مدريد للإعلان رسميًا عن عودة مورينيو عقب نهاية الموسم مباشرة، مع ترتيبات لإقامة مؤتمر صحفي يجمع المدرب البرتغالي برئيس النادي فلورنتينو بيريز للحديث عن المرحلة المقبلة داخل الفريق.

وأضاف رومانو أن جميع الشروط الخاصة بالتعاقد جرى الاتفاق عليها بالكامل، دون وجود أي عقبات في المفاوضات، وهو ما جعل إدارة ريال مدريد تتحرك نحو إنهاء الإجراءات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.

وحقق مورينيو خلال فترته الأولى مع ريال مدريد عدة أرقام بارزة، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في موسم 2011-2012، كما حصد كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة على ملعب ميستايا، وأضاف كأس السوبر الإسباني في بداية موسمه الأخير مع النادي.

وحصل المدرب البرتغالي على جائزة أفضل مدرب في العالم عام 2011 خلال وجوده مع ريال مدريد، كما نجح في إنهاء سلسلة خروج الفريق من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاده إلى نصف النهائي في 3 مواسم متتالية، قبل أن يودع البطولة أمام برشلونة في 2011، ثم بايرن ميونخ في 2012، وبوروسيا دورتموند في 2013.

وسيبدأ مورينيو التحضير للموسم الجديد فور وصوله إلى مدريد الأسبوع المقبل، فيما ينتظر جمهور ريال مدريد الإعلان الرسمي لعودة المدرب البرتغالي إلى ملعب «سانتياغو برنابيو».