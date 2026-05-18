«مقلب مهين» يفسد احتفالات بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني

تحولت احتفالات بايرن ميونخ بالتتويج بلقب الدوري الألماني إلى واقعة غير مألوفة، بعدما ظهرت لافتة أثناء البث المباشر عبر قناة النادي الرسمية على «يوتيوب»، تحمل عبارة مسيئة للنادي خلال الاحتفال الجماهيري في ساحة «مارين بلاتز» بمدينة ميونخ.

واحتفل بايرن ميونخ بلقبه الخامس والثلاثين في الدوري الألماني، حيث تجمع اللاعبون والجماهير أمام مبنى البلدية، ورفع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني وقائد الفريق درع البطولة أمام آلاف المشجعين، في الاحتفال السنوي المعتاد الذي يقام عقب حصد الألقاب المحلية.

وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» أن الواقعة بدأت بعدما جرى تمرير علم ضخم يحمل شعار بايرن ميونخ فوق الجماهير، قبل أن تظهر على أطراف الشعار عبارة مسيئة بدلًا من الاسم الرسمي للنادي.

وأشارت التفاصيل إلى أن اللافتة حملت أيضًا رقم «1860»، في إشارة إلى نادي ميونخ 1860، الغريم التاريخي لبايرن داخل المدينة، ما دفع كثيرين لاعتبار الواقعة «مقلبًا جماهيريًا مهينًا» نفذه مشجعو النادي المنافس.

ولم تتضح الطريقة التي دخلت بها اللافتة إلى ساحة الاحتفال، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير، بينما التقط بعض لاعبي بايرن ما كُتب عليها سريعًا، قبل أن يطلب ستيفان ليمان، المذيع الداخلي التاريخي لملعب «أليانز أرينا» ومقدم الحفل، من الجماهير سحب اللافتة وإزالتها فورًا.

وأمسكت الجماهير بعد لحظات بالعلم وتم طيه، لكن بعدما ظهرت الرسالة بالفعل أمام المتابعين حول العالم عبر البث المباشر على قناة النادي.

واستغل مشجعو ميونخ 1860 الواقعة للسخرية من بايرن، ليخطف النادي المنافس الأنظار، رغم ابتعاده الطويل عن المنافسة على الألقاب، حيث يعود آخر تتويج له بالدوري الألماني إلى عام 1966.

وهبط ميونخ 1860 من الدوري الألماني عام 2004، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى الدرجة الرابعة بسبب الأزمات المالية، ثم استقر في دوري الدرجة الثالثة الألماني منذ عام 2018، وأنهى الموسم الحالي في المركز الثامن.