ليلة الوداع.. ليفاندوفسكي يبكي في ظهوره الأخير مع برشلونة (فيديو)

ودع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جماهير برشلونة بالدموع، خلال ظهوره الأخير بقميص الفريق على ملعب «كامب نو»، بعدما خرج مستبدلًا في الدقائق الأخيرة من مواجهة ريال بيتيس، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

واستعاد برشلونة نغمة الانتصارات بعد خسارته الجولة الماضية أمام ديبورتيفو ألافيس، ورفع رصيده إلى 94 نقطة في صدارة الليغا، بعدما حسم اللقب رسميًا قبل أيام عقب فوزه على ريال مدريد بهدفين دون رد في العاشر من مايو، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 57 نقطة في المركز الخامس، مع ضمان مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وافتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 28، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 62، فيما سجل إيسكو هدف بيتيس الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 69، ثم عزز البرتغالي جواو كانسيلو تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وشهدت المباراة لحظات مؤثرة بعد قرار المدرب الألماني هانسي فليك استبدال ليفاندوفسكي في الدقيقة 83، إذ غادر المهاجم البولندي أرض الملعب والدموع في عينيه، وسط تصفيق جماهير برشلونة التي رفعت صوره في المدرجات ورددت اسمه خلال خروجه.

واحتفى لاعبو برشلونة بزميلهم المخضرم عقب صافرة النهاية، بعدما قاموا بحمله داخل الملعب في وداع خاص لنهاية رحلته مع النادي، التي بدأت في صيف 2022 عقب انتقاله من بايرن ميونخ الألماني.

وأعلن ليفاندوفسكي في وقت سابق، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري.