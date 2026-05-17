الإصابة تُبعد نوير مجدداً عن الملاعب

يغيب مانويل نوير، حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، مجدداً عن الملاعب بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى تعرض لها السبت، قبل أسبوع من نهائي كأس ألمانيا. ولم يُحدد بايرن مدة غياب نوير «40 عاماً»، حيث يواجه شتوتغارت في نهائي الكأس في برلين السبت، ساعياً لتحقيق ثنائية الدوري والكأس للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.



وتم استبدال نوير الذي مدد قبل يومين عقده مع بايرن لموسم آخر حتى صيف 2027، في الشوط الثاني خلال الفوز الساحق على ضيفه كولن 5 ـ 1 في المرحلة الـ34 الأخيرة من «بوندسليغا» السبت بعد شعوره بألم في ربلة ساقه اليسرى. وهي المرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة التي يُجبر فيها الحارس الدولي السابق على التوقف عن اللعب، وجميعها بسبب إصابة في ربلة ساقه اليسرى.



في منتصف فبراير، تم استبدال نوير بين الشوطين في مباراة ضد فيردر بريمن، عاد إلى الملاعب في أوائل مارس لمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ، لكنه اضطر مجدداً لمغادرة الملعب بين الشوطين، ليغيب عن مواجهتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي.



اعتزل نوير دولياً بعد أسابيع قليلة من أمم أوروبا 2024 التي استضافتها بلاده، لكن الشائعات حول احتمال عودته إلى المنتخب الألماني للمشاركة في مونديال 2026 هذا الصيف «11 يونيو ـ 19 يوليو» تتزايد بقوة في الأيام الأخيرة.



وبحسب الصحافة المحلية، فإن الفائز بمونديال البرازيل 2014 مدرج ضمن قائمة موسعة تضم 55 اسماً رُفعت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي سيختار منها المدرب يوليان ناغلسمان تشكيلته النهائية التي تتراوح بين 23 و26 لاعباً، إضافة إلى بدلاء محتملين في اللحظات الأخيرة في حال الإصابات. ومن المتوقع أن يعلن ناغلسمان عن تشكيلته الخميس المقبل في فرانكفورت.