تشيلسي يدخل سباق الـ50 مليون لخطف حارس سندرلاند

يستعد نادي تشيلسي للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع حارس مرمى تصل قيمته إلى نحو 50 مليون جنيه إسترليني، في إطار سعي «البلوز» لإنهاء أزمة مركز حراسة المرمى قبل وصول المدرب المنتظر تشابي ألونسو.



وبحسب تقارير صحفية، فإن كلاً من تشيلسي وليفربول يراقبان حارس مرمى سندرلاند، الهولندي روبن روفس، البالغ من العمر 23 عاماً، والذي خطف الأنظار في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انضمامه من نادي إن إي سي نيميغن مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.



وارتفعت القيمة السوقية للاعب الدولي الهولندي تحت 21 عاماً، والذي استدعاه المدرب رونالد كومان أيضاً إلى المنتخب الأول، لتصل إلى ما يقارب خمسة أضعاف قيمته الأصلية، وسط تقديرات تبلغ نحو 50 مليون جنيه إسترليني.



ولم يمنع ذلك تشيلسي وليفربول من الدخول في سباق التعاقد معه، في ظل الشكوك التي تحيط بمستوى الحارسين الحاليين، روبرت سانشيز في تشيلسي، وأليسون بيكر في ليفربول، حيث شهد أداء سانشيز تذبذباً واضحاً خلال موسم وصف بالمؤلم للفريق اللندني، فيما ارتبط اسم أليسون بإمكانية الرحيل وسط اهتمام أندية إيطالية، بينها يوفنتوس.



كما لم ينجح جيورجي مامارداشفيلي حتى الآن في إقناع جماهير ليفربول بأنه الخيار الأمثل لخلافة أليسون بشكل دائم. وقدم روفس مستويات لافتة مع سندرلاند، مسهماً في تثبيت أقدام الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب الصعود، حيث حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات من أصل 33، وحقق 104 تصديات بنسبة نجاح بلغت 70.3%.



وتشير التقارير إلى أن الأندية الكبرى ترى في الحارس الشاب استثماراً طويل الأمد، وخاصة بعد تألقه الكبير في الدوري الهولندي سابقاً قبل انتقاله إلى إنجلترا، في وقت يستعد فيه سندرلاند لتحقيق مكاسب مالية كبيرة من بيعه المحتمل.

ومع اقتراب تشابي ألونسو من تولي المهمة الفنية في تشيلسي، قد تشهد الصفقة صراعاً مباشراً مع ليفربول، في واحدة من أبرز معارك سوق الانتقالات الصيفية.