مانشستر سيتي يتوج بكأس إنجلترا للمرة الثامنة في تاريخه



سجل النجم الغاني الدولي أنطوان سيمينيو هدفاً رائعاً، قاد به فريقه مانشستر سيتي للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه الثمين 1 - 0 على تشيلسي، الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.



وأقيمت المباراة تحت أنظار الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا، أمير ويلز، الذي يتولى أيضاً رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وتقمص سيمينيو دور البطولة في اللقاء، الذي أقيم على ملعب «ويمبلي» العريق في العاصمة البريطانية لندن، عقب تسجيله هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 71، بتسديدة رائعة بـ(عقب القدم)، ليقود الفريق السماوي للتتويج بلقبه المحلي الثاني في الموسم الحالي، بعد فوزه ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، التي حصل عليها على حساب أرسنال في المباراة النهائية، على ذات الملعب، في مارس الماضي.



ويأمل مانشستر سيتي في الحصول على لقبه المحلي الثالث هذا الموسم، حيث يتواجد حالياً في المركز الثاني بترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين فقط خلف أرسنال (المتصدر)، وذلك قبل مرحلتين فقط على نهاية المسابقة.

وأصبح مانشستر سيتي رابع فريق يمتلك ثمانية ألقاب في المسابقة، التي يحمل أرسنال رقمها القياسي كأكثر الفائزين بها برصيد 14 لقبا، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد.

ويتساوى مانشستر سيتي، الذي شارك في النهائي للمرة الـ15 في تاريخه، في ذات الرصيد مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام، الذين حصلوا أيضا على كأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات.

وكانت هذه هي المباراة الثالثة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن التقيا مرتين هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل الفريقان 1 - 1 على ملعب (الاتحاد)، معقل مانشستر سيتي في لقائهما الأول ببطولة الدوري في الرابع من يناير الماضي، قبل أن يفوز الفريق السماوي 3 - 0 صفر على ملعب (ستامفورد بريدج)، معقل تشيلسي، في المباراة الثانية التي أقيمت بينهما في 12 أبريل الماضي.

وواصل لمانشستر سيتي، الذي حقق 11 انتصارا و3 تعادلات دون أن يتلقى أي خسارة خلال اللقاءات الـ14 الأخيرة التي جمعت الفريقين في جميع البطولات، تفوقه الساحق على تشيلسي.

وفشل تشيلسي في كسر تلك السلسلة الكارثية، وتحقيق انتصاره الأول على مانشستر سيتي منذ 5 أعوام تقريبا، وتحديدا منذ تغلبه عليه 1 - 0 في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو 2021.

وبهذا الانتصار، حقق مانشستر سيتي فوزه الـ70 على تشيلسي في سجل مواجهاتهما بمختلف المسابقات، في مقابل 71 انتصارا للفريق اللندني، بينما كان التعادل هو سيد الموقف في 42 لقاء.

وبذلك، استعاد مانشستر سيتي، الذي سجل ظهوره الرابع على التوالي في النهائي، اللقب الذي فقده منذ موسم 2022 - 2023، حيث خسر الفريق نهائي البطولة في الموسمين التاليين على يد مانشستر يونايتد وكريستال بالاس على الترتيب.

ومنذ فوز مانشستر سيتي الأخير بكأس إنجلترا موسم 2022 - 2023، خسر الفريق المباراة النهائية في الموسمين التاليين، على يد مانشستر يونايتد وكريستال بالاس على الترتيب، علما بأنه نال وصافة البطولة في 7 مناسبات.