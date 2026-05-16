تشيلسي يتحرك لحسم ملف ألونسو قبل كأس العالم



سرعت إدارة تشيلسي خطواتها لحسم ملف المدير الفني الجديد، بعدما دخل النادي اللندني في مفاوضات متقدمة مع الإسباني تشابي ألونسو، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انطلاق كأس العالم 2026.



وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن تشيلسي عقد اجتماعاً مباشراً مع تشابي ألونسو خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن المدرب الجديد، قد يصدر قريباً جداً، في ظل رغبة الإدارة في إنهاء الملف مبكراً.



وأضاف رومانو أن إدارة تشيلسي تستهدف الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد قبل انطلاق كأس العالم، من أجل منح الجهاز الفني الوقت الكافي للتحضير للموسم المقبل، ووضع ملامح المشروع الرياضي الجديد.



وأشار التقرير إلى أن تشيلسي لم يحصر خياراته في تشابي ألونسو فقط، إذ أجرى النادي أيضاً محادثات مع أندوني إيراولا مدرب بورنموث، وأوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، إلى جانب البرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام.



كما أوضحت التقارير أن ألونسو ناقش خلال اجتماعه مع إدارة تشيلسي بعض التفاصيل المتعلقة بالمشروع الرياضي، وطلب الحصول على صلاحيات فنية وإدارية أكبر داخل النادي، وهو ما جعل المفاوضات تدخل مرحلة أكثر أهمية.



ويأتي اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع ألونسو، بعد التجربة التي قدمها المدرب الإسباني خلال فترته مع باير ليفركوزن، إضافة إلى تجربته القصيرة مع ريال مدريد، التي انتهت بإقالته في يناير الماضي.



ويحاول تشيلسي حسم ملف المدرب سريعاً قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية، خاصة مع سعي النادي لإعادة بناء الفريق بعد موسم شهد العديد من التغييرات الفنية والإدارية.