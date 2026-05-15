مواجهة أستون فيلا وليفربول تشعل السباق الأوروبي



تتجه الأنظار مساء الجمعة، إلى المواجهة المرتقبة بين أستون فيلا وليفربول، في مباراة قد تعيد رسم خريطة التأهل الأوروبي بالكامل، ليس فقط بالنسبة للفريقين، بل لعدد من الأندية الإنجليزية التي تترقب مصير المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ويدخل الفريقان اللقاء متساويين في الرصيد بـ59 نقطة، ضمن صراع مشتعل على إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل، وهي المراكز التي تمنح بطاقات التأهل إلى دوري الأبطال، لكن سلسلة النتائج المتذبذبة في الجولات الأخيرة جعلت الفارق مع المطاردين يتقلص بشكل خطير.



ولم يحقق أستون فيلا وليفربول سوى فوز واحد فقط في آخر 6 مباريات لكل منهما، ما فتح الباب أمام أندية مثل بورنموث وبرايتون وبرينتفورد للدخول بقوة في الحسابات الأوروبية.



ورأى موقع «سكاي سبورت»، أن الضغوط تزداد على أستون فيلا تحديداً، إذ تنتظره مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، بعد لقاء ليفربول، ما يجعل الفريق مهدداً بخسارة مكانه ضمن الخمسة الكبار رغم أنه كان قريباً من الصدارة قبل أشهر قليلة.



ورغم ذلك، لا يزال أمام فريق المدرب أوناي إيمري، طريق بديل لحجز بطاقة دوري الأبطال، يتمثل في التتويج بلقب الدوري الأوروبي عندما يواجه فرايبورغ في النهائي المرتقب بإسطنبول الأسبوع المقبل.



وتحمل هذه المعادلة تعقيدات كبيرة لبقية الأندية الإنجليزية، إذ إن فوز أستون فيلا بالدوري الأوروبي وإنهاؤه الموسم في المركز الخامس سيمنح إنجلترا مقعداً إضافياً في دوري الأبطال، لينتقل التأهل أيضاً إلى صاحب المركز السادس.



وهنا تبرز أحلام برينتفورد وبورنموث وبرايتون، التي تراقب وضع فيلا عن كثب، أملاً في فتح الباب أمام مشاركة تاريخية في دوري أبطال أوروبا، خاصة أن بورنموث وبرينتفورد لم يسبق لهما خوض أي بطولة أوروبية من قبل.



أما إذا نجح أستون فيلا في تجاوز ليفربول واحتلال المركز الرابع مع التتويج الأوروبي، فلن تستفيد الأندية الأخرى، وستبقى المقاعد الخمسة فقط هي المؤهلة إلى البطولة القارية الكبرى.



ويحتل بورنموث حالياً المركز السادس برصيد 55 نقطة، يليه برايتون بـ53 نقطة، ثم برينتفورد بـ51 نقطة، فيما يعيش تشيلسي موسماً كارثياً جعله يتراجع إلى المركز التاسع.



وتعيد هذه الحسابات المعقدة إلى الأذهان سيناريو الموسم الماضي، عندما خسر أستون فيلا بطاقة دوري الأبطال في الجولة الأخيرة بعد الهزيمة المثيرة للجدل أمام مانشستر يونايتد، إثر إلغاء هدف لمورغان روجرز بقرار تحكيمي أثار الكثير من الجدل، قبل أن يخسر الفريق بهدفين متأخرين ويتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف فقط.



ومع دخول الموسم مراحله الحاسمة، قد تشهد الجولة الأخيرة مفارقات غريبة، إذ قد تجد بعض الأندية نفسها في موقف تصبح فيه الخسارة أكثر فائدة من الفوز، وفقاً لنتائج أستون فيلا وليفربول وترتيب الجدول النهائي.



ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 79 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ77 نقطة، ثم مانشستر يونايتد ثالثاً بـ65 نقطة، بينما يحتدم الصراع خلفهم بين ليفربول وأستون فيلا وبورنموث وبرايتون وبرينتفورد على المقاعد الأوروبية الأخيرة، في واحد من أكثر مواسم الدوري الإنجليزي إثارة وتعقيداً في السنوات الأخيرة.