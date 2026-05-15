مبابي مهدد بالإيقاف والغرامة في ريال مدريد

يواجه الفرنسي كيليان مبابي خطر التعرض لعقوبات انضباطية داخل ريال مدريد، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن المدرب ألفارو أربيلوا عقب مواجهة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تدرس إمكانية معاقبة مبابي بسبب التصريحات التي أدلى بها بعد المباراة، والتي اعتبرت هجومًا مباشرًا على الجهاز الفني للفريق.

وقال مبابي عقب اللقاء إنه لم يشارك أساسيًا لأن أربيلوا يعتبره المهاجم الرابع في الفريق خلف فرانكو ماستانتونو وفينيسيوس جونيور وجونزالو غارسيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه كان جاهزًا للمشاركة منذ البداية.

وأضاف المهاجم الفرنسي أن قرار رحيل المدرب السابق تشابي ألونسو وتعيين أربيلوا بدلًا منه كان «خطأً كبيرًا»، بحسب ما ورد في التقرير.

وأشار التقرير إلى أن تصريحات مبابي قد تصنف ضمن المخالفات الانضباطية الخطيرة وفقًا للائحة المنظمة بين رابطة اللاعبين الإسبانيين ورابطة الدوري الإسباني، والتي تتيح معاقبة أي لاعب يدلي بتصريحات مسيئة أو مغرضة ضد النادي أو الأجهزة الفنية.

وأوضح التقرير أن العقوبات المحتملة قد تصل إلى الإيقاف عن العمل والراتب لفترة تتراوح بين يومين و10 أيام، مع فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب الفرنسي.

وأوضح التقرير أن الغرامة المحتملة قد تتجاوز 100 ألف يورو، استنادًا إلى اللائحة التي تسمح بخصم نسبة من الراتب الشهري للاعب، خاصة أن مبابي يتقاضى نحو 2.5 مليون يورو شهريًا مع ريال مدريد.

وأضاف التقرير أن اللائحة تسمح بخصم 7% من أول 100 ألف يورو من الراتب الشهري، إلى جانب خصومات إضافية قد تصل إلى 4% على بقية الراتب، ما يرفع إجمالي العقوبة المالية المحتملة إلى نحو 103 آلاف يورو.

وتعرض مبابي لصافرات استهجان من جماهير ريال مدريد خلال مشاركته أمام ريال أوفييدو، في أول ظهور له بعد التعافي من الإصابة.